Morito legte Quartalsergebnis vor

Morito hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,22 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 24,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 16,27 Milliarden JPY gegenüber 12,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 111,88 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 97,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 56,87 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at