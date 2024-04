Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Knorr-Bremse kauft in Nordamerika zu und übernimmt das Bahnsignaltechnikgeschäft der französischen Alstom. Als Kaufpreis wurde ein Unternehmenswert von rund 630 Millionen Euro vereinbart. Im Preis enthalten ist ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag für zusätzlich erwartetes Projektgeschäft. Alstom Signaling Nordamerika erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von rund 16 Prozent. Knorr-Bremse geht davon aus, dass der Zukauf von Anfang an positiv zur Profitabilität beiträgt. Der Abschluss der Transaktion wird für Sommer 2024 erwartet. Knorr-Bremse finanziert den Zukauf aus vorhandener Liquidität und Fremdkapital. Das Kreditrating dürfte nicht beeinträchtigt werden, erwartet das Unternehmen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

SAP (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Operative Marge 19,6 -- 18 25,2

Umsatzerlöse 8.030 +7,9% 19 7.441

Cloud- und Softwareerlöse 6.912 +8,7% 18 6.358

Softwarelizenzen 190 -31% 18 276

Softwaresupport 2.790 -4,0% 18 2.905

Clouderlöse 3.934 +24% 18 3.178

Operatives Ergebnis* 1.564 +18% 18 1.321

Ergebnis nach Steuern 1.056 -16% 14 1.254

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,89 -18% 15 1,08

Current Cloud Backlog 13.596 +22% 4 11.148

Free Cashflow 1.532 -22% 14 1.955

* ab 2024 inkl. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung.

Möglicherweise haben das noch nicht alle Analysten in ihren

Prognosen berücksichtigt, weshalb sich für diese Kennziffer eine

große Schwankungsbreite ergibt. Die Vorjahreszahl ist angepasst.

Außerdem:

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

17:30 DE/Siemens AG, Pressekonferenz Hannover Messe

22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q

- DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q

- DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

- DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Nestle 3,00 CHF

Nokia 0,0325 EUR

Unicredit 1,8029 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April

PROGNOSE: -14,5

zuvor: -14,9

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 17.994,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 5.020,00 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.264,50 +0,5%

Nikkei-225 37.295,10 +0,6%

Schanghai-Composite 3.052,22 -0,4%

Hang-Seng-Index 16.531,45 +1,9%

+/- Ticks

Bund -Future 130,76 -28

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.737,36 -0,6%

DAX-Future 17.926,00 -0,2%

XDAX 17.723,00 -0,2%

MDAX 25.989,86 -0,8%

TecDAX 3.187,20 -0,7%

EuroStoxx50 4.918,09 -0,4%

Stoxx50 4.338,79 +0,1%

Dow-Jones 37.986,40 +0,6%

S&P-500-Index 4.967,23 -0,9%

Nasdaq-Comp. 15.282,01 -2,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,04 -12

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem neuen Stabilisierungsansatz rechnen Marktteilnehmer zum Wochenstart an den europäischen Börsen. Nachdem eine Eskalation im Krieg zwischen Iran und Israel am Wochenende ausgeblieben ist, rechnen Marktteilnehmer mit Rückkaufsneigung. Von den Vorlagen aus Asien kommt leichter Rückenwind. Zudem kommen die Ölpreise weiter zurück. Allerdings können die Renditen davon nicht profitieren, sondern ziehen noch etwas an. "Tendenziell dürfte der Abwärtsdruck nun in eine uneinheitliche Entwicklung münden", so ein Marktteilnehmer. In den Blick rücke vor allem die Berichtssaison.

Rückblick: Etwas leichter - Der mutmaßliche israelische Vergeltungsschlag gegen Iran belastete die Börsen, allerdings eher moderat, zumal er offenbar kaum größere Schäden anrichtete und eher als gesichtswahrende Maßnahme denn als weitere Eskalation wirkte. Beruhigend für die Aktienmärkte wirkte in dem Zusammenhang auch, dass die Ölpreise nur kur einen Satz nach oben machten, ehe sie wieder zurückkamen. Positiv kamen die Geschäftszahlen von L'Oreal (+5%) an. Die Jefferies-Analysten hoben das starke Umsatzplus heraus. Als erwartungsgemäß solide wertete Bernstein die Zahlen von Essilorluxottica (-0,7%) zum ersten Quartal. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits um 12 Prozent gestiegen ist, dürften hier Gewinne mitgenommen worden sein. Nach einem überzeugenden zweiten Quartal ging es für die Aktie von Sodexo um 1,6 Prozent nach oben. Bei Schneider Electric (-3,2%) belastete, dass sich das Unternehmen in Gesprächen befindet, um die Kontrolle über das Ingenieursoftware-Unternehmen Bentley Systems zu übernehmen. Der Deal könnte einen Wert von 15 Milliarden Dollar haben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Sartorius verloren nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag nach einem enttäuschenden Auftragseingang weitere 2,6 Prozent. Süss Microtec gewannen 6,5 Prozent, nachdem Stifel die Aktie auf "Kaufen" erhöht hatte. Beiersdorf profitierten von den guten L'Oreal-Zahlen und legten um 0,1 Prozent zu, obwohl die Aktie ex 1 Euro Dividende gehandelt wurde. Ex Dividende wurden auch Siemens Healthineers (-0,7%) gehandelt, dividendenbereinigt zog der Kurs an.

XETRA-NACHBÖRSE

Für Knorr-Bremse ging es um 0,6 Prozent nach unten mit der Nachricht, dass das Unternehmen Alstoms Bahnsignaltechnikgeschäft in Nordamerika übernimmt (s.u.). Steico wurden nach Ergebnissen für das erste Quartal 3 Prozent höhergestellt (s.u.). Synlab zeigten sich nach Anzeige eines Cyberangriffs auf das Geschäft in Italien volatil, zuletzt lag der Kurs wenig verändert. Chipwerte standen unter leichtem Abgabedruck. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies auf schwachen Vorgaben aus den USA. Infineon wurden 1,0 und Aixtron 0,9 Prozent niedriger gesehen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Der mutmaßliche Vergeltungsangriff Israels auf den Iran sorgte für Zurückhaltung. Besonders unter Druck stand der Technologiesektor. Getrübt wurde die Stimmung vom Minus der Netflix-Aktie von 9 Prozent. Der Streaminganbieter hatte zwar gute Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet, allerdings einen pessimistischen Umsatzausblick für das laufende zweite Quartal gegeben. Super Micro Computer knickten um 23,1 Prozent ein. Der Anbieter von KI-Hardware nannte zwar einen Termin für die Quartalsergebnisse, gab jedoch anders als zuletzt keine Zahlenindikationen, was offenbar für starke Verunsicherung sorgte. Als klassischer AI-Wert ging es für Nvidia im Gefolge um 10,0 Prozent abwärts. Dass der Dow unterdessen sogar mit einem Aufschlag schloss, lag am 6,2-prozentigen Plus von American Express nach überzeugenden Quartalszahlen. Auch Procter & Gamble (+0,5%) legten zu, nachdem der Konsumgüterriese im dritten Geschäftsquartal mehr verdient hatte als erwartet und auch die Gewinnprognose anhob.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,98 -1,1 4,99 55,8

5 Jahre 4,66 -1,3 4,68 66,4

7 Jahre 4,65 -1,4 4,66 67,8

10 Jahre 4,62 -0,6 4,63 74,0

30 Jahre 4,72 -1,6 4,73 74,5

Staatsanleihen waren als vermeintlich sicherer Hafen nur zwischenzeitlich etwas gesucht. Im Verlauf gaben deren Kurse wieder nach, entsprechend stiegen die Renditen leicht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0666 +0,1% 1,0660 1,0666 -3,4%

EUR/JPY 165,01 +0,2% 164,70 164,81 +6,0%

EUR/CHF 0,9723 +0,2% 0,9706 0,9694 +4,8%

EUR/GBP 0,8612 -0,1% 0,8618 0,8593 -0,7%

USD/JPY 154,71 +0,1% 154,49 154,51 +9,8%

GBP/USD 1,2384 +0,1% 1,2372 1,2413 -2,7%

USD/CNH 7,2515 +0,0% 7,2510 7,2468 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 66.052,99 +2,0% 64.752,93 64.457,30 +51,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt fiel die Reaktion auf die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten verhalten aus. Der Dollar profitierte nur kurz von seinem Ruf als sicherer Hafen. Auch der Yen und der Franken - ebenfalls klassische Fluchtwährungen in Krisenzeiten - verzeichneten Zulauf, aber ebenfalls nur kurz, weil sich der Angriff Israels auf Iran bei näherem Hinsehen im Tagesverlauf als eher gesichtswahrende Maßnahme entpuppte

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,45 83,14 -0,8% -0,69 +13,5%

Brent/ICE 86,55 87,29 -0,8% -0,74 +12,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 22, 2024 01:30 ET (05:30 GMT)