Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Norwegen bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Verfassungstag" geschlossen.

MONTAG: In Norwegen, Dänemark und der Schweiz findet wegen Pfingsten kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die EZB sollte aus Sicht von Direktorin Isabel Schnabel nach der ersten Zinssenkung im Juni vorsichtig agieren. Angesichts der sich abkühlenden Inflation hat die Zentralbank signalisiert, dass sie ihren Leitzins im nächsten Monat wahrscheinlich senken wird. Schnabel, eine von sechs Direktoriumsmitgliedern im EZB-Rat, sagte nun in einem Interview mit Nikkei, dass ein zweiter Schritt im Monat darauf verfrüht sein könnte. "Auf der Grundlage der aktuellen Daten scheint eine Zinssenkung im Juli nicht gerechtfertigt zu sein", sagte sie und weiter: "Wir sollten einen vorsichtigen Ansatz verfolgen." Schnabel erklärte, das Tempo künftiger Zinssenkungen sollte davon abhängen, ob die Daten eine anhaltende Abschwächung des Lohnwachstums, eine Belebung der Produktivität und eine Verengung der Gewinnspannen zeigten.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Finanzinvestor Triton hat die Platzierung von 10 Millionen Renk-Aktien laut einem Reuters-Bericht abgeschlossen. Der Platzierungspreis lag demnach bei 25 Euro. Die Renk-Aktie war am Donnerstag mit 26,30 Euro aus dem Handel gegangen. Triton reduziert laut der Agentur damit seinen Anteil an dem Hersteller von Panzergetrieben auf 52 Prozent. Triton hatte Renk im Februar an die Börse gebracht - zu je 15 Euro. Triton platzierte seinerzeit insgesamt 33,3 Millionen Aktien. Mittlerweile ist die Aktie im SDAX gelistet. Triton reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme. Reuters hatte am Vorabend bereits über die Verkaufspläne von Triton berichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q

08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

10:00 DE/Hensoldt AG, HV

10:00 DE/Zalando SE, HV

11:00 DE/United Internet AG, HV

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen April

11:00 DE/Dürr AG, HV

11:00 DE/Takkt AG, HV

12:00 DE/Synlab AG, HV

13:00 DE/Stratec SE, HV

14:00 DE/Biontech SE, HV

17:00 US/Boeing Co, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

1&1 0,05 EUR

Adidas 0,70 EUR

Deutsche Bank 0,45 EUR

Eon 0,53 EUR

Elringklinger 0,15 EUR

Fresenius Medical Care 1,19 EUR

Heidelberg Materials 3,00 EUR

Norma Group 0,45 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 Arbeitslosenquote 1. Quartal

PROGNOSE: 7,4%

4. Quartal: 7,5%

- EU

11:00 Verbraucherpreise April

Eurozone

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj

Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,9% gg Vj

- US

16:00 Index der Frühindikatoren April

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 18.766,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.320,00 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.659,50 +0,1%

Nikkei-225 38.730,47 -0,5%

Schanghai-Composite 3.121,77 -0,0%

Hang-Seng-Index 19.461,94 +0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 131,34 +4

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.738,81 -0,7%

DAX-Future 18.784,00 -1,0%

XDAX 18.692,13 -1,0%

MDAX 27.508,47 +0,2%

TecDAX 3.444,03 -0,5%

EuroStoxx50 5.072,45 -0,6%

Stoxx50 4.521,42 -0,3%

Dow-Jones 39.869,38 -0,1%

S&P-500-Index 5.297,10 -0,2%

Nasdaq-Comp. 16.698,32 -0,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,30% -48

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem Minus am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte am Freitag zur Eröffnung zunächst nochmals leichter erwartet. Händler sprechen von einer Konsolidierung auf dem zuletzt stark erhöhten Niveaus und neuen Rekordtsänden beim DAX. Für leichten Gegenwind über die Zinsseite sorgt, dass die US-Notenbanker Loretta Mester und Thomas Barkin länger anhaltende hohe US-Zinsen signalisierten. In China sind die Einzelhandelsumsätze im April und die Anlageinvestitionen in den ersten vier Monaten weniger stark gestiegen als erwartet, die Industrieproduktion im April allerdings stärker als geschätzt. Nachdem die Berichtssaison den Höhepunkt gesehen hat, kommen von dieser Seite weniger Impulse. Zum Wochenschluss könnte der kleine Verfall am Terminmarkt bewegen. Bei den Optionen auf den DAX gibt es aber kein auffallendes großes offenes Interesse.

Rückblick: Etwas leichter - Die Börsen legten einen Konsolidierungstag ein. Der Branchenindex der Versicherer lag mit plus 1,6 Prozent an der Spitze, weil es für Swiss Re um 3,8 Prozent nach oben ging. Das Unternehmen hatte dank eines guten Kapitalanlageergebnisses und dem Ausbleiben großer Naturkatastrophen einen Gewinn von 1,09 Milliarden Dollar ausgewiesen, deutlich über der Berenberg-Schätzung von 925 Millionen. Stützend wirkte auch das Plus bei Zurich Insurance von 3,5 Prozent, ebenfalls nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen. Roche erzielte mit einem Medikamentenkandidaten in einer klinischen Studie bei Erwachsenen mit Fettleibigkeit positive Ergebnisse bei der Gewichtsabnahme. Damit könnte dem Platzhirsch Novo Nordisk neue Konkurrenz erwachsen. Für Rocheging es um 3,2 Prozent nach oben, Novo Nordisk fielen um 0,5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Der DAX wurde vor allem vom deutlichen Minus der Siemens-Aktie belastet, die nach Vorlage des Geschäftsberichts 6,8 Prozent einbüßte. Die Marge im Bereich Digital Industries war noch noch schlechter ausgefallen als ohnehin schon befürchtet. Siemens senkte außerdem die Prognose für Digital Industries etwas stärker als gedacht. Auch die Zahlen der Deutschen Telekom (-1,0%) fielen durchwachsen aus. Morphosys gewannen 1,6 Prozent auf 69,05 Euro. Wie Novartis mitteilte, wurden dem Pharmakonzern 79,6 Prozent der Morphosys-Anteile angedient. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent für die avisierte Übernahme deutlich übertroffen. Novartis zahlt 68 Euro je Morphosys-Aktie. Evonik gaben - gedrückt von einer Platzierung - um 2,3 Prozent nach. Die RAG-Stiftung gab ein Paket von knapp 5 Prozent in den Markt.

XETRA-NACHBÖRSE

Renk wurden 2,5 Prozent schwächer getaxt mit der Nachricht, dass sich der Großaktionär Triton von einem Aktienpaket an dem Panzergetriebehersteller trennt.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Der Dow-Jones-Index stieg im erstmals über 40.000 Punkte. Seit dem Tief in der Corona-Pandemie im März 2020 hat sich der Dow-Stand damit mehr als verdoppelt. Neben dem Dow erreichten auch der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes wieder neue Rekordstände, wofür aber schon kleine Aufschläge reichten. Im Verlauf kam es dann zu Gewinnmitnahmen. Die Konjunkturdaten des Tages standen mit Ausnahme der Importpreise den zuletzt wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen nicht im Weg. Cisco verloren trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen 2,7 Prozent. Ohne die Übernahme von Splunk wäre der Umsatzrückgang deutlicher ausgefallen. Anfang 2025 könnten die Höchststände bei den Geschäftszahlen zudem erreicht sein, hieß es zudem im Handel. Walmart schnellten nach übertroffenen Erwartungen für das erste Quartal um 7 Prozent nach oben. Deere (-4,7%) litten unter einer gesenkten Gewinnprognose. Johnson & Johnson stärkt sein Dermatologieportfolio mit einem Zukauf, der Kurs legte um 1 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,79 +6,4 4,73 37,4

5 Jahre 4,40 +5,8 4,34 40,1

7 Jahre 4,38 +4,5 4,34 41,3

10 Jahre 4,38 +3,5 4,34 49,6

30 Jahre 4,51 +0,8 4,51 54,4

Die deutlich höher als erwartet ausgefallenen US-Importpreise im April sorgten nach dem Vortagsrücksetzer für wieder etwas steigende Renditen am Anleihemarkt. Dazu trugen auch tendenziell falkenhafte Aussagen von US-Notenbankerin Mester bei.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,0857 -0,1% 1,0867 1,0870 -1,7%

EUR/JPY 169,18 +0,2% 168,85 168,70 +8,7%

EUR/CHF 0,9848 +0,0% 0,9846 0,9831 +6,1%

EUR/GBP 0,8578 +0,0% 0,8577 0,8581 -1,1%

USD/JPY 155,82 +0,3% 155,36 155,20 +10,6%

GBP/USD 1,2656 -0,1% 1,2671 1,2668 -0,5%

USD/CNH 7,2289 +0,1% 7,2236 7,2250 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 65.495,45 +0,0% 65.475,73 65.772,87 +50,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

