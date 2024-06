Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Donald Trump ist im Schweigegeld-Prozess schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen im Strafprozess vor dem Supreme Court von New York befanden den früheren Präsidenten in allen 34 Anklagepunkten für schuldig, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Damit sollte die Zahlung von Schweigegeld für die Pornodarstellerin Stormy Daniels vertuscht werden. Nach dem Urteil hat der Anwalt von Trump angekündigt, Berufung einzulegen. Das historische Urteil, das auf Handlungen im Zusammenhang mit Trumps Präsidentschaftskandidatur 2016 zurückgeht, könnte seine Kandidatur für eine Rückkehr ins Weiße Haus im Jahr 2024 gefährden. Trump kann immer aber noch kandidieren, und seine Umfragewerte blieben während des mehr als einmonatigen Prozesses konstant, obwohl einige Wähler sagten, dass sie im Falle einer Verurteilung weniger wahrscheinlich für ihn stimmen würden. Die Geschworenen befanden den ehemaligen Präsidenten am zweiten Verhandlungstag in allen Anklagepunkten für schuldig. Der vorsitzende Richter setzte die Verurteilung Trumps für den 11. Juli an.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Cherry SE, Geschäftsbericht

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Ernst Russ AG 1,00 EUR

PNE 0,08 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz April

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +2,3% gg Vm

08:00 Import-/Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-2,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/-3,6% gg Vj

- FR

08:45 Privater Verbrauch April

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,5% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

PCE-Preisindex

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai

PROGNOSE: 41,1

zuvor: 37,9

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.521,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.244,50 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.552,25 -0,3%

Nikkei-225 38.460,66 +1,1%

Schanghai-Composite 3.093,64 +0,1%

Hang-Seng-Index 18.420,33 +1,0%

+/- Ticks

Bund -Future 129,20 -6

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.496,79 +0,1%

DAX-Future 18.534,00 -0,1%

XDAX 18.485,12 -0,0%

MDAX 26.805,43 +0,8%

TecDAX 3.350,84 -0,3%

EuroStoxx50 4.982,18 +0,4%

Stoxx50 4.464,07 +0,5%

Dow-Jones 38.111,48 -0,9%

S&P-500-Index 5.235,48 -0,6%

Nasdaq-Comp. 16.737,08 -1,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,26 +33

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start in den Handelstag rechnen Händler am Freitag. Der Tag könnte für die globalen Inflationserwartungen wichtige neue Erkenntnisse bringen. Im Fokus stehen die Verbraucherpreise aus der Eurozone, Highlight ist aber der PCE-Indikator aus den USA. Beide Daten werden als Trendsetter für die Bereitschaft der jeweiligen Notenbanken zu Zinssenkungen gesehen. Während in Europa relative Einigkeit herrscht, dass die EZB auf ihrer Juni-Sitzung in der kommenden Woche den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird, haben sich in den USA die Senkungsaussichten immer weiter nach hinten verschoben. Der PCE-Deflator könnte zumindest etwas mehr Klarheit bringen. Für etwas Erleichterung sorgt, dass die US-Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen mit aktuell 4,54 Prozent am Vortag wieder von den jüngsten Hochständen zurückgefallen ist.

Rückblick: Etwas fester - Eine Abwärtsrevision des US-BIP wirkte leicht stützend, weil sie Inflationssorgen etwas zurückdrängte. Der Kursrutsch am Rentenmarkt wurde gebremst. Marktteilnehmer bereiteten sich derweil auf einen spannenden Freitag mit einer Reihe wichtiger Inflations- und Konjunkturdaten aus Europa und den USA vor, was eher für Zurückhaltung sorgte. Just Eat Takeaway gewannen 2,3 Prozent, gestützt von einer erweiterten Zusammenarbeit mit Amazon in den USA. Nestle stiegen um 3,2 Prozent nach zuversichtlichen Aussagen des CEO. Für Pirelli ging es um 4,5 Prozent abwärts. Grund war der Ausstieg des Investors Silk Road.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Ein Kurseinbruch bei Salesforce in den USA in Folge eines schwachen Ausblicks drückte den SAP-Kurs um 4,1 Prozent nach unten. Bayer stiegen um 4,2 Prozent. Treiber war, dass dem Parkinson-Medikament einer Tochter in den USA ein Schnellzulassungsstatus gewährt wurde. Dazu nahm Goldman Sachs die Abdeckung der Aktie mit "Neutral" wieder auf. Adidas (+1,9%) und Puma (+1,7%) profitierten von sehr starken Geschäftszahlen von Foot Locker. Für KWS ging es mit einem deutlich erhöhten Kursziel durch Warburg um 5 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen bei Einzelwerten gab es nicht.

USA - AKTIEN

Schwächer - Vor neuen Inflationsdaten am Freitag blieb die Nervosität der Anleger erhöht. Zum Wochenschluss wird der PCE-Preisindex veröffentlicht, der als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank bei der Festlegung ihres Zinskurses gilt. Die Abwärtsrevision des US-BIP und überraschend schwache Daten vom Immobilienmarkt vermochten die Ängste vor neuen inflationären Impulsen nicht zu lindern. Durchwachsene Zahlen und ein enttäuschender Ausblick von Salesforces ließen nicht nur deren Aktie um rund 20 Prozent absacken, sondern zogen auch andere Branchenwerte mit nach unten. Dagegen legte der HP-Kurs um 17 Prozent zu. Der Drucker- und Computer-Hersteller schnitt im zweiten Quartal besser als von Analysten erwartet ab und bekräftigte die Jahresprognose. Agilent Technologies sackten um 9,7 Prozent ab nach einem gesenkten Ausblick. Nach besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen zogen die Titel des KI-Spezialisten C3.ai um 19,4 Prozent an. American Eagle Outfitters (-7,6%)verfehlte mit dem Umsatz die Markterwartung. Kohl's rauschten um fast 23 Prozent südwärts. Das Einzelhandelsunternehmen verschreckte Anleger mit einem unerwarteten Verlustausweis und einer Gewinnwarnung für 2024. Nach der erhöhten Prognose von Dick's Sporting Goods am Vortag legte Foot Locker (+15%) starke Quartalsdaten vor.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,93 -4,6 4,97 50,7

5 Jahre 4,57 -6,8 4,63 56,6

7 Jahre 4,56 -7,2 4,63 59,1

10 Jahre 4,55 -6,7 4,61 66,8

30 Jahre 4,68 -5,6 4,74 71,1

Nach dem jüngsten Anstieg auf die höchsten Stände seit einem Monat fielen die Renditen am Rentenmarkt zurück. Marktteilnehmer verwiesen auf die BIP-Revision und die schwachen Daten vom Immobilienmarkt, die tendenziell Inflationssorgen etwas dämpften. Der Markt bleibe anfällig und eine nachhaltige Trendwende sei nicht in Sicht, urteilte indessen die Commerzbank.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0818 -0,1% 1,0834 1,0844 -2,1%

EUR/JPY 169,53 -0,2% 169,86 169,89 +8,9%

EUR/CHF 0,9782 -0,0% 0,9786 0,9800 +5,4%

EUR/GBP 0,8504 -0,1% 0,8509 0,8510 -2,0%

USD/JPY 156,71 -0,1% 156,79 156,65 +11,2%

GBP/USD 1,2720 -0,1% 1,2733 1,2743 -0,0%

USD/CNH 7,2570 +0,1% 7,2520 7,2532 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 68.336,04 -0,1% 68.409,89 68.435,70 +56,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam im US-Handesverlauf von seinem frühen Tageshochs zurück, weil die US-Marktzinsen nachgaben. Zum Euro gab der Greenback unter dem Strich leicht nach.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,67 77,91 -0,3% -0,24 +7,1%

Brent/ICE 81,75 81,86 -0,1% -0,11 +6,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

