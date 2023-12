ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,47 74,07 -0,8% -0,60 -4,3%

Brent/ICE 78,24 78,88 -0,8% -0,64 -3,7%



Abwärts um gut 2 Prozent ging es mit dem Ölpreis. Die beim Treffen der Opec+ beschlossenen zusätzlichen Förderkürzungen waren am Vortag schon verpufft bzw. mit sinkenden Preisen quittiert worden. Laut Marktexperten deutet die Marktreaktion auf Bedenken hin, weil die angekündigten Kürzungen freiwillig sind. Das sei ein Zeichen, dass es immer schwieriger werde, sich auf gruppenweite Maßnahmen zu einigen und schüre Zweifel, dass die vereinbarten Förderkürzungen von den einzelnen Kartellmitgliedern auch umgesetzt würden. "Wir vermuten, dass der nächste Schritt der Opec+ sein wird, die Produktion zu erhöhen, und dass alle angekündigten freiwilligen Kürzungen bis Ende 2024 schrittweise rückgängig gemacht werden", sagte Bill Weatherburn, Rohstoffexperte bei Capital Economics.

METALLE



Gold (Spot) 2.084,19 2.072,02 +0,6% +12,17 +14,3%

Silber (Spot) 25,44 25,48 -0,2% -0,04 +6,2%

Platin (Spot) 934,28 935,83 -0,2% -1,55 -12,5%

Kupfer-Future 3,86 3,91 -1,1% -0,04 +1,4%



Das Gold profitierte von den sinkenden Zinsen, weil es dadurch als Anlage relativ an Attraktivität gewinnt. Der Preis stieg um 35 Dollar auf 2.072 je Feinunze. Abgesehen von einem kurzen Ausreißer im Mai ist das der höchste Stand des Jahres.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Haushaltspolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse für 2024 nicht ausgeschlossen. "Ich höre mir Argumente gerne an", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er sei aber "noch nicht" davon überzeugt, dass man eine neuerliche Aussetzung verfassungsmäßig tragfähig begründen könne.

USA - GELDPOLITIK

Laut US-Notenbankchef Powell entwickelt sich die Inflation in die richtige Richtung. "Es wäre verfrüht, mit Zuversicht schlussfolgern zu wollen, dass wir eine ausreichend restriktive Positionierung erreicht haben, oder darüber zu spekulieren, wann die Geldpolitik gelockert werden könnte", sagte Powell und weiter, dass der jüngste Inflationsrückgang und die allmähliche Verlangsamung beim Anstieg der Löhne ein Beweis dafür seien, dass die Zinserhöhungen der Fed erfolgreich seien. Die jüngsten Fortschritte gäben der Zentralbank die Flexibilität "vorsichtig" zu agieren, wenn sie über den weiteren Verlauf der Zinssätze nachdenke.

GRIECHENLAND - RATING

Die Ratingagentur Fitch hat Griechenlands langfristiges Emittentenausfallrating in Fremdwährung um eine Stufe von BB+ auf BBB- mit stabilem Ausblick angehoben. Die Bewertung hat damit die Spekulationsklasse verlassen und befindet sich im Investmentbereich.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

"Nachdem mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts in November und Dezember insgesamt lediglich 15 Prozent der Handelsunternehmen zufrieden sind, bewertet in der Woche vor dem ersten Advent immerhin schon ein Drittel der Händler die Umsatzentwicklung als positiv", teilte der Handelsverbandes Deutschland (HDE) mit.

DHL

Am Drehkreuz Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) stehen die Zeichen auf Streik. Die in der Gewerkschaft International Brotherhood of Teamsters organisierten Transportmitarbeiter haben für die Möglichkeit eines Streiks gestimmt. Die Logistikmitarbeiter von DHL hatten sich der Teamsters-Gewerkschaft im April angeschlossen, seit Juli wird über einen Vertrag verhandelt. Die Gewerkschaft wirft DHL eine Hinhaltetaktik und respektloses Verhalten gegenüber den Mitarbeitern vor.

RHEINMETALL

will bereits 2024 in der Ukraine die ersten Panzer bauen. Vorstandschef Armin Papperger erwartet spätestens Anfang des nächsten Jahres den Abschluss eines entsprechenden Vertrags mit der Ukraine zum Bau des radgetriebene Transportpanzers Fuchs und des Schützenpanzers Lynx. Die ungewöhnlich kurze Vorlaufzeit erklärte er mit der weit gediehenen Zusammenarbeit. So sei Rheinmetall bereits der größte rüstungsindustrielle Partner der Ukraine.

RWE

will mit dem auf grüne Energien spezialisierten Unternehmen Masdar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei britische Offshore-Windprojekte in der Nordsee verwirklichen. RWE und das staatliche Unternehmen Masdar besiegelten ihre Zusammenarbeit am Rande der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai.

ROCHE

kauft das nicht börsennotierte US-Unternehmen Carmot Therapeutics für bis zu 3,1 Milliarden Dollar. Das Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Carmot umfasst unter anderem Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Adipositas bei Patienten mit und ohne Diabetes.

