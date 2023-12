+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0784 -0,1% 1,0796 1,0794 +0,7%

EUR/JPY 157,16 +0,1% 157,02 157,21 +12,0%

EUR/CHF 0,9446 -0,0% 0,9449 0,9451 -4,6%

EUR/GBP 0,8592 -0,0% 0,8593 0,8595 -2,9%

USD/JPY 145,75 +0,2% 145,44 145,64 +11,2%

GBP/USD 1,2550 -0,1% 1,2566 1,2559 +3,8%

USD/CNH 7,1992 +0,1% 7,1928 7,1964 +3,9%

Bitcoin

BTC/USD 41.003,66 -0,5% 41.228,30 40.957,49 +147,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich wenig bewegt, der Euro notierte einen Tick höher als am Vortag. Das Vertrauen der institutionellen Anleger in die Wirtschaft der Region wachse, sagte Samer Hasn, Marktanalyst bei XS.com, mit Blick auf den Euro.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,27 68,61 -0,5% -0,34 -11,1%

Brent/ICE 73,01 73,24 -0,3% -0,23 -10,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gerieten im Verlauf des Handels deutlich unter Druck und fielen um über 3 Prozent. Händler führten dazu an, dass niedrigere Benzinkosten maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Inflation in den USA im November wie erwartet weiter rückläufig war. Außerdem verwiesen sie auf einen Bloomberg-Bericht, wonach die russischen Rohöl-Exporte auf dem Seeweg im Vier-Wochen-Durchschnitt gestiegen sind, obgleich sie zuletzt durch Stürme im Schwarzen beeinträchtigt wurden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.974,08 1.979,54 -0,3% -5,46 +8,2%

Silber (Spot) 22,65 22,76 -0,5% -0,11 -5,5%

Platin (Spot) 931,80 933,50 -0,2% -1,70 -12,8%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,0% -0,00 -0,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis konnte sich von den jüngsten Verlusten nicht erholen, sondern gab minimal ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

US-WIRTSCHAFT

Die USA dürften nach Ansicht von US-Finanzministerin Janet Yellen die Inflation ohne eine tiefgreifende wirtschaftliche Verlangsamung zähmen. Sie sprach von einer "sanften Landung". "Eine sanfte Landung bedeutet, dass die US-Wirtschaft weiter wächst, der Arbeitsmarkt stark bleibt und die Inflation sinkt", sagte Yellen bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal. "Ich glaube, dass ist der Weg, auf dem wir uns befinden."

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung unter den japanischen Großunternehmen hat sich erneut verbessert und den höchsten Stand seit März 2022 erreicht. Wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht, stieg der Hauptindex für die Stimmung in den drei Monaten bis Dezember auf plus 12 Punkte von plus 9 Punkten im September. Ökonomen hatten mit einem Wert von plus 10 Punkten gerechnet.

ISRAEL-KRIEG

US-Präsident Joe Biden hat Israel "willkürliche" Bombardierungen des Gazastreifens vorgeworfen - und der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Bereitschaft zu einer Zweistaatenlösung abgesprochen.

EZB

Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat auf den starken Rückgang der Inflation seit vergangenem Herbst hingewiesen. Der Gouverneur der Banque de France sagte, seit Oktober 2022 sei die Inflation von 10,6 Prozent auf zuletzt 2,4 Prozent gesunken. "Der Pfad zwischen diesen Zahlen ist beeindruckend".

POLEN

Das polnische Parlament hat der pro-europäischen Regierung von Donald Tusk das Vertrauen ausgeprochen. Die Abgeordneten wählten Tusk am Dienstag mit 248 Ja-Stimmen gegenüber 201 Nein-Stimmen zum neuen Ministerpräsidenten des Landes. Es wird erwartet, dass er am Mittwoch im Amt vereidigt wird.

WELTKLIMAKONFERENZ

Bei der Weltklimakonferenz liegt nun ein Kompromiss-Beschlussentwurf vor, der zu einem "Übergang" weg von fossilen Energien aufruft. Damit wurde der Mittwochfrüh vorgelegte Text in langwierigen Verhandlungen im Vergleich zum vorherigen Entwurf nachgeschärft. Länder wie Deutschland setzten sich aber nicht mit ihrer Forderung durch, einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu vereinbaren.

DEUTSCHE BAHN

Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue und längere Bahnstreiks nach den Weihnachtsferien in Aussicht gestellt. "Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky der Augsburger Allgemeinen. Die Bahnreisenden müssten sich zwar vorerst nicht auf einen unbefristeten Streik einstellen, jedoch auf längeren Stillstand als bisher.

FRAPORT

Der Frankfurter Flughafen hat im November rund 4,6 Millionen Passagiere abgefertigt. Das waren 12,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber immer noch 9,4 Prozent weniger als im November 2019. Das Frachtvolumen legte im November ebenfalls zu, und zwar um 6 Prozent auf 174.258 Tonnen, wie Fraport weiter mitteilte. Die Zahl der Flugbewegungen am Rhein-Main-Drehkreuz stieg um 8,5 Prozent auf 35.310 Starts und Landungen. Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen von Fraport verzeichneten überwiegend Zuwächse.

NORMA

Großaktionär Teleios Capital hat seinen Anteil an dem Autozulieferer fast verdoppelt auf 10,08 von 5,5 Prozent.

CANCOM

hat kurzfristig einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bekommen. Cancom-Mitgründer und langjähriger Vorstandschef Klaus Weinmann wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt.

ZF

Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer will bis Ende 2024 die Produktion am Standort Gelsenkirchen schließen und 200 Stellen streichen.

