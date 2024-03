Etwas leichter - Sah es zunächst noch danach aus, als ob die Vortagesverluste aufgeholt würden, so setzte sich gegen Ende der Börsensitzung die Vorsicht durch. Denn am Freitag steht mit dem PCE-Index, einem bevorzugten Preismaß der US-Notenbank, ein wichtiges Konjunkturdatum auf der Agenda, vor dessen Veröffentlichung die Anleger sich nicht zu weit aus der Deckung wagen dürften. Da die US-Börsen am Karfreitag geschlossen sind, können die dortigen Investoren erst am Montag auf die Daten reagieren. Der Auftragseingang langlebiger Güter war derweil besser als gedacht ausgefallen, allerdings stammten die Daten aus dem Februar und dürften an den Zinshoffnungen somit wenig ändern. Der Index des Verbrauchervertrauens verfehlte dagegen die Konsensschätzung von Ökonomen. McDonald's (kaum verändert) wird künftig in seinen Restaurants in den USA Donuts von Krispy Kreme (+40%) verkaufen. Der Logistikkonzern UPS (-8,2%) hatte auf einer Investorenveranstaltung Umsatz- und Gewinnziele genannt, die über den Konsensschätzungen der Analysten lagen. Die Prognose des freien Cashflow 2026 lag allerdings unter der Markterwartung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,59 -3,7 4,63 16,8

5 Jahre 4,22 -1,4 4,23 21,7

7 Jahre 4,23 -2,4 4,25 26,0

10 Jahre 4,23 -1,3 4,24 34,9

30 Jahre 4,39 -2,2 4,41 42,3

Am Rentenmarkt sanken die Renditen ganz leicht mit den positiven Daten. Die Zinssenkungsfantasien blieben intakt, hieß es. Marktteilnehmer sprachen daneben von einer günstigen Wiederanlagemöglichkeit für fällig gewordene Anleihen auf dem aktuellen Niveau.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0826 -0,1% 1,0833 1,0828 -2,0%

EUR/JPY 164,24 +0,1% 164,14 164,05 +5,6%

EUR/CHF 0,9788 -0,0% 0,9790 0,9785 +5,5%

EUR/GBP 0,8582 +0,0% 0,8578 0,8576 -1,1%

USD/JPY 151,71 +0,1% 151,53 151,50 +7,7%

GBP/USD 1,2615 -0,1% 1,2628 1,2627 -0,9%

USD/CNH 7,2547 +0,1% 7,2486 7,2490 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 70.328,91 +0,1% 70.252,68 69.838,67 +61,5%

Der Dollar zeigte sich gut behauptet. Die Währungsexperten von Danske sehen für die nächste Zukunft jedoch Spielraum nach unten. Zur Begründung verwiesen sie auf sinkende globale Realzinsen, weniger wirtschaftliche Überraschungen aus den USA und einen starken Anstieg der aggregierten Positionierung am Markt, die auf einen steigenden Dollar setze.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,90 81,62 -0,9% -0,72 +11,4%

Brent/ICE 85,46 86,25 -0,9% -0,79 +11,3%

Die Ölpreise gaben einen Teil ihrer Vortagesgewinne ab. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 81,62 Dollar. Die Akteure hätten sich vor der Veröffentlichung der US-Öllagerbestandsdaten am Mittwoch zurückgezogen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.178,49 2.178,42 +0,0% +0,07 +5,6%

Silber (Spot) 24,50 24,41 +0,4% +0,09 +3,1%

Platin (Spot) 907,03 906,10 +0,1% +0,93 -8,6%

Kupfer-Future 4,00 4,00 -0,1% -0,00 +2,5%

Zinssenkungshoffnungen stützten das Gold. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 2.177 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich im Rahmen eines von der Regierung gesponserten Forums mit einer Gruppe von US-Wirtschaftsvertretern und CEOs getroffen.

RATIONAL

rechnet nach der besseren Margenentwicklung im Vorjahr 2024 mit einer stabilen Profitabilität. Die EBIT-Marge soll dieses Jahr nahe der des Vorjahres liegen, erklärte CEO Peter Stadelmann im Zuge der Bekanntgabe ausführlicher Geschäftszahlen für 2023. Preiserhöhungen seien nicht geplant. Rational erwarte ein Wachstum der Absatzzahlen und Umsatzerlöse im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Als Dividende will das Unternehmen 13,50 Euro je Aktie ausschütten. Im Vorjahr wurden ebenfalls 13,50 Euro je Aktie gezahlt - damals allerdings 11 Euro je Aktie als reguläre Dividende plus einer Sonderdividende von 2,50 Euro je Anteilsschein. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 293 +1% 290

EBIT 75 +1% 74

EBIT-Marge 25,6 -- 25,5

Ergebnis nach Steuern 57 -6% 61

Ergebnis je Aktie 5,04 -6% 5,37

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen gemeinsam die Annahme des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots der spanischen Muttergesellschaft Telefonica. Die Spanier bieten 2,35 Euro je Telefónica-Deutschland-Aktie.

GFT TECHNOLOGIES

hat Marco Santos mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als neuen geschäftsführenden Direktor und CEO bestellt. Er tritt die Nachfolge von Marika Lulay an, die aus persönlichen Gründen keine Verlängerung ihres am 31. Dezember 2024 auslaufenden Vertrages anstrebt und mit Ablauf ihres Vertrages aus der Geschäftsführung ausscheidet. Santos wird das Unternehmen bis zum Jahresende zunächst als Co-CEO gemeinsam mit Marika Lulay führen.

JOHNSON & JOHNSON

verhandelt offenbar über den Kauf des Medizinprodukteherstellers Shockwave Medical. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, könnte eine Transaktion in den kommenden Wochen vereinbart werden, sofern die Gespräche nicht scheitern. Der Marktwert von Shockwave beträgt rund 11 Milliarden US-Dollar.

