Die Ölpreise zogen am frühen Morgen um gut 2 Prozent an, kamen aber schell wieder zurück, als sich der Angriff Israels auf Iran als offenbar allenfalls kleine Gegenmaßnahme entpuppte, die auch nur wenig Schäden hinterließ.Am Ende des Tages stad noch ein Plus von 0,6 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.369,75 2.392,50 -1,0% -22,75 +14,9%

Silber (Spot) 27,99 28,69 -2,4% -0,70 +17,7%

Platin (Spot) 936,63 936,05 +0,1% +0,58 -5,6%

Kupfer-Future 4,51 4,50 +0,2% +0,01 +15,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte etwas von seinem Status als sicherer Hafen. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 2.388 Dollar. Ähnlich wie bei anderen sicheren Häfen war die erste Reaktion nach dem Angriff Israels noch kräftig ausgefallen, ebbte aber schnell wieder ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Politik

Die FDP macht für die von ihr geforderte Wirtschaftswende Druck auf SPD und Grüne und verlangt unter anderem eine weitreichende Reform des Bürgergeldes. In einem Entwurf heißt es laut Bild am Sonntag: "Wer seinen Mitwirkungspflichten im Bürgergeld nicht nachkommt und beispielsweise zumutbare Arbeit ohne gewichtigen Grund ablehnt, sollte mit einer sofortigen Leistungskürzung von 30 Prozent rechnen müssen. GRIECHENLAND - Rating

S&P Global Ratings hat den Ausblick für Griechenland auf "positiv" von "stabil" erhöht. Das Rating BBB wurde bestätigt.

USA/UKRAINE

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Hilfspaket für die Ukraine über 61 Milliarden Dollar verabschiedet. Mehr als die Hälfte der Republikaner stimmten damit gegen die Vorlage ihres House-Speaker Mike Johnson. Wenn der Senat, wie allgemein erwartet, das Gesetz annimmt, wird es eine Flut von US-Militärausrüstung freisetzen.

AIRBUS

Michael Schöllhorn, Chef des Rüstungsunternehmens Airbus Defence and Space, fordert von der Bundesregierung die rasche Bestellung weiterer rund 50 Eurofighter-Kampfjets. "Wir brauchen vor der Bundestagswahl eine verlässliche Zusage der Bundesregierung, dass die fünfte Tranche kommt. Sonst brechen uns die Zulieferbetriebe weg", sagte Schöllhorn dem Spiegel.

RWE

hat für den Bau mehrerer wasserstofffähiger Gaskraftwerke Standorte in Nordrhein-Westfalen und im Süden Deutschlands im Blick. RWE wolle bis 2030 wasserstofffähige Gaskraftwerke in Deutschland mit einer Kapazität von drei Gigawatt bauen, sagte der Chef der zuständigen RWE-Sparte der WAZ.

VW

Die Beschäftigten des Werks in Chattanooga in Tennessee haben für den Beitritt zur Auto-Gewerkschaft UAW gestimmt.

VW

Hacker, die mutmaßlich aus China stammten, haben Volkswagen jahrelang ausspíoniert. Das zeigen mehr als 40 interne Dokumente, die der "Spiegel" nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem ZDF einsehen konnte.

KNORR-BREMSE

übernimmt das Bahnsignaltechnikgeschäft von Alstom in Nordamerika für rund 630 Millionen Euro.

SYNLAB

ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie der Labordienstleister mitteilte, wurde die Attacke gegen Synlab Italien am Donnerstagmorgen bemerkt. Als Vorsichtsmaßnahme seien alle IT-Systeme in Italien sofort deaktiviert und der Geschäftsbetrieb in Italien weitgehend ausgesetzt worden. Die finanziellen Folgen seien noch nicht absehbar.

ENBW

hat nach dem überraschenden CEO-Wechsel zum 1. Mai den bisherigen Energiehandelschef Peter Heydecker zum Vorstand für den Geschäftsbereich Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur ernannt.

STEICO

hat im ersten Quartal einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet auf 95,9 (96,5) Millionen Euro. Das EBITDA verbesserte sich dagegen auf 17,8 (12,8) Millionen Euro. Das EBIT legte auf 10,8 (5,9) Millionen Euro zu, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 11,6 (6,0) Prozent. Für den weiteren Jahresverlauf ist Steico vorsichtig, geht allerdings von einer weiteren Stabilisierung der Marktlage aus und sieht den Umsatz auf Vorjahresniveau um 365 Millionen Euro.

