Die Erdölpreise gaben deutlicher nach umd bis zu rund 1,5 Prozent, obwohl sich die US-Ölvorräte deutlicher als erwartet verringert hatten. Allerdings stiegen die Benzinvorräte überraschend deutlich, weil die Raffinerien ihre Kapazitäten erhöht haben. Zudem herrschte laut Händlern auch am Ölmarkt Risikoscheu vor den Inflationsdaten am Freitag und dem Treffen der Kartellgruppe Opec+ am Wochenende, auf dem diese über eine etwaige Verlängerung ihrer bestehenden Fördermengenbeschränkungen entscheiden dürfte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.342,89 2.343,45 -0,0% -0,56 +13,6%

Silber (Spot) 30,94 31,23 -0,9% -0,29 +30,1%

Platin (Spot) 1.023,60 1.029,00 -0,5% -5,40 +3,2%

Kupfer-Future 4,64 4,67 -0,7% -0,03 +18,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis bewegte mehr oder weniger seitwärts. Im späten Handel notierte die Feinunze 0,2 Prozent höher bei 2.343 Dollar, gestützt von den etwas gesunkenen Anleiherenditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Mai auf 49,5 (April: 50,4). Ökonomen hatten einen Stand von 50,4 Punkten prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche fiel der PMI auf 51,1 (Vormonat: 51,2) Punkte.

USA - Geldpolitik

Die zuletzt guten monatlichen Wirtschaftsdaten markieren nach Ansicht des Präsidenten der New York Fed, John Williams, nur eine Pause und noch kein Ende der Abkühlung. Die Fed habe die Zinsen dort, wo sie sein müssten, um die Inflation zu senken, sagte Williams. Er erwarte, dass sich die Inflation "in der zweiten Hälfte dieses Jahres wieder abschwächen wird".

AIRBUS

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick von stabil auf positiv angehoben. Das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) wurde mit A bestätigt.

INFINEON

hat die Baugenehmigung für den letzten Bauabschnitt seines neuen Werks in Dresden erhalten.

ARCELORMITTAL

hat in Deutschland einen Förderbescheid über 1,27 Milliarden Euro für die Dekarbonisierung seiner Stahlproduktion erhalten.

TELECOM ITALIA

Die EU-Kommission hat die Übernahme des Festnetzes von Telecom Italia durch den US-Finanzinvestor KKR für bis zu 22 Milliarden Euro genehmigt - ohne Auflagen.

