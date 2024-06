Die ausländischen Direktinvestitionen in China sind im Mai mit 28,2 Prozent weiter zurückgegangen und damit den zwölften Monat in Folge. Der Wert ist seit Juni 2023 rückläufig. In den ersten vier Monaten des Jahres lagen die Direktinvestitionen um 27,9 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Das chinesische Handelsministerium erklärte, dass der stärkere Rückgang vor allem auf die hohe Vergleichsbasis des Vorjahres zurückzuführen sei. Das tatsächliche Volumen der ausländischen Investitionen liege immer noch auf einem historisch hohen Niveau.

HUGO BOSS

will Produktion aus Asien nach Europa zurückholen. "Wir wollen in der Beschaffung und Produktion die Abhängigkeiten verringern - selbst wenn es günstiger wäre, nur in Asien zu produzieren", sagte Boss-Chef Daniel Griederer der "WamS".

THYSSENKRUPP STEEL

Die anstehenden Einschnitte bei dem Stahlkonzern sollen ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen, wie Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel und sein Stellvertreter Detlef Wetzel der "WAZ" sagten.

DEMIRE

verschiebt die zuletzt für den 27. Juni 2024 vorgesehene Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2023 sowie die Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2024 wegen der weiterhin ausstehenden Restrukturierung unbesicherter Unternehmensanleihen.

DEUTSCHE BAHN

verhandelt laut Börsen-Zeitung nur noch mit vier Bietern über den Verkauf ihrer Logistik-Tochter DB Schenker. Neben dem CVC-Konsortium noch mit dem staatliche Logistikkonzern Bahri aus Saudi-Arabien, der dänischen DSV und dder dänischen Reederei Moeller-Maersk.

