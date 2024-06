Nachdem der Yen neue Tiefs ausgelotet hat, erholt er sich am Morgen leicht. Eine verbale Intervention seitens des japanischen Finanzministers Shunichi Suzuki, wonach abrupte und einseitige Kursbewegungen unerwünscht seien, sorgte nur für eine leichte Gegenbewegung. Der Minister stellte Interventionen zugunsten der japanischen Währung in Aussicht. Medienberichten zufolge sind die Behörden in Japan wegen der Yen-Schwäche tief besorgt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,69 80,9 -0,3% -0,21 +12,6%

Brent/ICE 85,06 85,25 -0,2% -0,19 +11,6%

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen schließlich leicht um bis zu 0,2 Prozent. Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der vergangenen Woche überraschend gestiegen und lieferten somit ein eher bärisches Preissignal.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.299,76 2.298,36 +0,1% +1,41 +11,5%

Silber (Spot) 28,77 28,78 -0,0% -0,01 +21,0%

Platin (Spot) 1.007,65 1.015,50 -0,8% -7,85 +1,6%

Kupfer-Future 4,34 4,37 -0,6% -0,03 +10,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar und den steigenden Marktzinsen deutlich nach. Der Preis für die Feinunze sank um 0,9 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Mai +3,0% gg Vorjahr

IMMOBILIENMARKT CHINA

Peking hat die Hypothekenzinsen und die Anzahlungsanforderungen für Hauskäufer gesenkt. Dies ist Teil der zunehmenden Bemühungen im ganzen Land, eine lang anhaltende Immobilienkrise zu überwinden.

PUTSCHVERSUCH BOLIVIEN

In Bolivien haben Soldaten erfolglos versucht, den Präsidentenpalast zu stürmen. Präsident Luis Arce bezeichnete dies als Versuch, seine linksgerichtete Regierung zu stürzen. Derweil kursieren Gerüchte, der Putschversuch sei eine Inszenierung gewesen. Der Aufmarsch Dutzender Soldaten gegen seine Regierung in Bolivien scheiterte, kurz nachdem er begonnen hatte. "Wieder einmal sehen wir uns mit denen konfrontiert, die die Demokratie in Bolivien zu Fall bringen wollen. Wir brauchen das bolivianische Volk, um sich zu organisieren und gegen den Staatsstreich zu mobilisieren", sagte Arce.

NOVO NORDISK

hat einen Studienrückschlag mit einem Medikament zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung erlitten. Eine Phase-III-Studie mit Ocedurenone habe den primären Endpunkt verpasst. Novo Nordisk wird eine Belastung von 5,7 Milliarden dänischen Kronen - umgerechnet 750 Millionen Euro - auf die Bücher nehmen, die im zweiten Quartal verbucht wird. Die Belastung bedeutet eine Minderung des wechselkursbereinigten operativen Gewinnwachstums um 6 Prozentpunkte verglichen mit dem bisherigen Ausblick, der einen Gewinnanstieg von 22 bis 30 Prozent vorsieht.

UNICREDIT

ist in Russland wegen eines aufgegebenen Gasprojekts mit dem Staatskonzern Gazprom zu Schadensersatz verurteilt worden. Ein russisches Gericht hat entschieden, dass die italienische Bank 450 Millionen Euro an ein Joint Venture von Gazprom zu zahlen hat. Dieses hatte Ansprüche wegen Bankgarantien angemeldet.

VODAFONE DEUTSCHLAND

Der langjährige Telekom-Manager Hagen Rickmann heuert bei Vodafone an. Rickmann wird zum 1. März 2025 neuer Geschäftsführer der Firmenkundensparte. Er wird für Vodafone das Firmenkundengeschäft in Deutschland, Albanien, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und in der Türkei verantworten.

ATOS

Das Konsortium um One Point hat die Verhandlungen mit dem angeschlagenen IT-Dienstleister über dessen finanzielle Restrukturierung abgebrochen. Dadurch erhält der tschechische Geschäftsmann Daniel Kretinsky doch noch eine Chance. Atos hatte sich am 11. Juni für das Rettungsangebot des Konsortiums des Großaktionärs One Point entschieden. Die Bedingungen für ein Abkommen über eine dauerhafte Lösung für die finanzielle Restrukturierung seien nicht mehr gegeben, teilte das Konsortium mit. Parallel dazu hat auch das von EPEI, Kretinskys Investmentfonds, und Attestor Limited geführte Konsortium erneut sein Interesse an Atos bekundet. (Financial Times)

TKD/SOFTPROJECT

In der Telekom- und Technologiebranche stehen nach FAZ-Informationen in Deutschland zwei Übernahmen an: Der Finanzinvestor DPE erwirbt mehrheitlich den Mobilfunkdienstleister TKD, der dabei mit 100 bis 150 Millionen Euro bewertet wird. Im zweiten Deal kauft Main Capital Partners den Softwareanbieter Softproject, wie in Finanzkreisen zu hören ist. Die Transaktionen spielen sich in Branchen ab, die als weiterhin vergleichsweise rege im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen gelten.

AMAZON

hat an der Börse eine vielbeachtete Hürde genommen. Der Onlinehändler ist als fünftes US-Unternehmen überhaupt über 2 Billionen Dollar wert. Vorher haben dies die Tech-Konzerne Alphabet, Apple, Microsoft und Nvidia geschafft.

MICRON

hat in ihrem dritten Geschäftsquartal mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen dank der Nachfrage nach KI. Der Hersteller von Speicherchips erzielte im Quartal per Ende Mai einen Nettogewinn von 332 Millionen US-Dollar oder 30 Cent pro Aktie, nach einem Verlust von rund 1,9 Milliarden US-Dollar oder 1,73 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 62 Cents pro Aktie und damit über den Schätzungen der Analysten von 48 Cents pro Aktie. Das Unternehmen erreichte einen Umsatz von 6,81 Milliarden Dollar gegenüber 3,75 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 6,67 Milliarden Dollar erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2024 01:33 ET (05:33 GMT)