METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.328,58 2.332,05 -0,1% -3,47 +12,9%

Silber (Spot) 29,37 29,48 -0,3% -0,10 +23,6%

Platin (Spot) 980,38 981,30 -0,1% -0,93 -1,2%

Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,2% -0,01 +12,5%

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

EUROPA - Geldpolitik

Die EZB kann nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde noch nicht sicher sein, den Kampf gegen die Inflation gewonnen zu haben. Wie Lagarde zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums im portugiesischen Sintra sagte, kann sie außerdem nicht sicher sein, dass ihre Geldpolitik nicht doch noch zu einer Rezession führt. Dies unterstreiche die Entschlossenheit, datenabhängig zu sein und die politischen Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung zu treffen.

RESERVE BANK OF AUSTRALIA

Die australische Zentralbank hat erneut vor Aufwärtsrisiken für die Inflation gewarnt. Im Protokoll ihrer Juni-Sitzung erklärte die Reserve Bank of Australia (RBA), dass die jüngsten Daten die Notwendigkeit unterstrichen hätten, wachsam zu bleiben. Der schmale geldpolitische Pfad, der vor ihr liege, werde "immer schmaler".

AIR LIQUIDE

will die Konzernstruktur durch die Reduzierung von Ebenen vereinfachen, um die eigene Leistung zu steigern.

LANDESBANK LIECHTENSTEIN

übernimmt die Zürcher Kantonalbank Österreich AG mit Standorten in Salzburg und Wien. Die seit 2009 in Wien tätige Tochtergesellschaft LLB Österreich baue mit dieser strategischen Transaktion "ihre Stellung als eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken in Österreich weiter aus", teilte die LLB mit. Über den Kaufpreis, der in bar beglichen wird, wurde Stillschweigen vereinbart.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2024 01:37 ET (05:37 GMT)