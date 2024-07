METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.368,69 2.364,12 +0,2% +4,57 +14,9%

Silber (Spot) 30,79 30,80 -0,0% -0,01 +29,5%

Platin (Spot) 984,90 988,45 -0,4% -3,55 -0,7%

Kupfer-Future 4,56 4,57 -0,2% -0,01 +15,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich im US-Handel kaum bewegt. Die Feinunze legte um 0,2 Prozent auf 2.364 Dollar zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Inflation

Die chinesischen Verbraucherpreise lagen im Juni 0,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ökonomen hatten 0,4 Prozent geschätzt. Die Erzeugerpreise lagen dagegen 0,8 Prozent niedriger, verglichen mit einer Schätzung von minus 0,7 Prozent.

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert bei 5,50 Prozent belassen.

VW

Ein Gericht in Russland hat VW zu Schadenersatz in Millionenhöhe an seinen ehemaligen Geschäftspartner GAZ verurteilt. Die Richter setzten umgerechnet knapp 180 Millionen Euro fest, wie Reuters unter Berufung auf die russische Agentur Interfax berichtet. GAZ hatte als Auftragsfertiger VW- und Skoda -Modelle gefertigt. Der deutsche Konzern hatte die Produktion nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine eingestellt. VW will die Urteilsgründe prüfen, um dann über weitere rechtliche Schritte zu entscheiden.

AROUNDTOWN

hat eine fünfjährige unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 650 Millionen Euro begeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 4,8 Prozent.

HAPAG-LLOYD

hat die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Im ersten Halbjahr erzielte die Reederei ein EBITDA von ca. 1,8 (Vorjahr: 3,5) Milliarden Euro, das EBIT erreichte rund 0,8 (2,6) Milliarden. Für das Gesamtjahr wird nun ein Konzern-EBITDA in der Bandbreite von 3,2 bis 4,2 (bisher: 2 bis 3) Milliarden und ein Konzern-EBIT von 1,2 bis 2,2 (max. 1) Milliarden Euro erwartet.

BOEING

hat im Juni mehr Flugzeuge ausgeliefert als in jedem anderen Monat in diesem Jahr und zwar 44, 19 mehr als im im Mai. Bisher hat Boeing in diesem Jahr 175 Flugzeuge übergeben, verglichen mit 215 Flugzeugen im ersten Halbjahr 2023.

