Leichter - Im Blick der Anleger stand die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. Übergeordnet warteten Anleger jedoch auf den Zinsentscheid der Fed. Mit dem Näherrücken dieses Termins wuchs die Nervosität am Markt. Konjunkturseitig übertraf der Index des Verbrauchervertrauens im Juli die Erwartungen. Gleichzeitig wurde der Wert für den Vormonat nach unten revidiert. Derweil blieb die Zahl offener Stellen im Juni unverändert. Hier war mit einer Abnahme gerechnet worden. Merck & Co gaben 9,8 Prozent nach. Umsatz und Ergebnis fielen besser aus als erwartet. Für das Gesamtjahr hob Merck ihre Umsatzprognose leicht an, erwartet aber wegen Sonderbelastungen weniger Gewinn. Procter & Gamble (-4,8%) hatte im vierten Geschäftsquartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Umsatz lag dagegen leicht unter der Analystenprognose. Pfizer (+2,2%) hatte im zweiten Quartal wegen Sonderbelastungen weniger verdient. Grund war ein neues Programm zur Optimierung der Produktion, mit dem Milliarden eingespart werden sollen. Den Ausblick für das Gesamtjahr erhöhte der Pharmakonzern. Paypal (+8,6%) hatte im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Tesla (-4,1%) rief mehr als 1,8 Millionen Fahrzeuge wegen Problemen mit der Motorhaubenverriegelung zurück.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 -4,1 4,40 -5,9

5 Jahre 4,04 -3,8 4,07 3,7

7 Jahre 4,07 -3,8 4,10 9,7

10 Jahre 4,14 -3,1 4,17 26,4

30 Jahre 4,40 -2,4 4,43 43,1

Die etwas besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten hätten nichts an der am Markt vorherrschenden Meinung geändert, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken werde, erklärten Marktteilnehmer die sinkenden Anleiherenditen. Auch die Kursverluste an den Aktienmärkten hätten Anleger an den Anleihemarkt getrieben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0827 +0,1% 1,0814 1,0799 -2,0%

EUR/JPY 165,12 -0,0% 165,20 166,45 +6,1%

EUR/CHF 0,9537 -0,1% 0,9548 0,9567 +2,8%

EUR/GBP 0,8427 +0,0% 0,8426 0,8421 -2,9%

USD/JPY 152,54 -0,1% 152,73 154,13 +8,3%

GBP/USD 1,2847 +0,1% 1,2833 1,2824 +1,0%

USD/CNH 7,2373 -0,1% 7,2431 7,2630 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 65.773,30 -0,8% 66.282,40 66.199,90 +51,1%

Der Dollar zeigte sich behauptet. Anleger würden ihre Positionen im Rahmen der Neugewichtung zum Monatsende und vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch anpassen, so Unicredit.

Der Yen reagiert am Morgen auf die geldpolitischen Straffungen der japanischen Notenbank mit kurzfristigen Abgaben. Der Dollar zeigt sich mit aber wieder nahezu auf dem Niveau vor der Veröffentlichung. Der US-Dollar gibt anfängliche Aufsvchläge im asiatischen Handel schon wieder ab, der Dollarindex verliert 0,2 Prozent. Angesichts der Luftangriffe der Israelis im Libanon hatten Analysten zunächst von Dollarkäufen als vermeintlich sicherer Hafen gesprochen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,99 74,73 +1,7% +1,26 +6,5%

Brent/ICE 79,66 78,63 +1,3% +1,03 +5,0%

Die Ölpreise notierten nach den deutlichen Abgaben der vergangenen Tage erneut schwächer. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,4 Prozent. Vor allem die andauernden Nachfragesorgen hinsichtlich China belasteten weiter die Preise. "China ist wichtig für das globale Gleichgewicht am Ölmarkt, da es im Jahr 2024 voraussichtlich mehr als 50 Prozent des globalen Ölnachfrageanstiegs ausmachen wird, so dass ein langsameres Wachstum als erwartet das Gleichgewicht dramatisch verändern kann", so die Analysten von ING.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.421,08 2.411,43 +0,4% +9,66 +17,4%

Silber (Spot) 28,61 37,48 -23,6% -8,86 +20,4%

Platin (Spot) 969,80 962,65 +0,7% +7,15 -2,2%

Kupfer-Future 4,14 4,08 +1,3% +0,05 +4,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,9 Prozent auf 2.404 Dollar. Sinkende Anleiherenditen und Angst vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten ließen Anleger zu Gold greifen. Marktteilnehmer verwiesen auf den israelischen Angriff auf einen Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah in Beirut. Der Angriff erfolgte nach Angaben der israelischen Armee als Vergeltung für den tödlichen Raketenangriff auf die Golanhöhen vom Samstag.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Zinsen erhöht und will Käufe von japanischen Staatsanleihen (JGB) reduzieren. Der Zins wurde (Overnight Call Rate Target) auf 0,25 Prozent von der bisherigen Spanne von 0 Prozent bis 0,1 Prozent erhöht. Staatsanleihekäufe sollen pro Quartal um etwa 400 Milliarden Yen verringert werden.

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im Juli nach offiziellen Angaben weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,4 (Juni: 49,5). Ökonomen hatten einen Stand von 49,3 Punkten prognostiziert.

AIRBUS

hat im zweiten Quartal 2024 wegen seiner Probleme im Raumfahrtgeschäft einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das operative Ergebnis sackte um mehr als die Hälfte ab, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Die vor fünf Wochen gesenkte Prognose wurde bestätigt. Bei einem weitgehend stabilen Umsatz von knapp 16 Milliarden Euro betrug das bereinigte EBIT im zweiten Quartal nur noch 814 Millionen Euro nach 1,85 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit 699 Millionen Euro gerechnet. Im Segment Defence and Space stand ein operativer Verlust von knapp 800 Millionen Euro zu Buche nach einem Gewinn von 42 Millionen im Vorjahr. Der Nettogewinn des Konzerns brach um gut drei Viertel auf 230 Millionen Euro ein. Airbus rechnet im Gesamtjahr 2024 weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten EBIT auf 5,5 Milliarden Euro von 5,84 Milliarden im Vorjahr.

FRESENIUS

BERICHTET PROG** PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23***

Umsatz 5.414 +6% 5.269 +3,0% 5.113

EBIT 660 +16% 636 +11% 571

EBIT-Marge 12,2 -- 12,1 -- 11,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 457 +16% 431 +10% 393

Ergebnis je Aktie 0,81 +17% 0,75 +9% 0,69

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 388 +15% 380 +13% 336

* aus fortgeführten Geschäften (ex Fresenius Medical Care)

** Prognosen vor Sondereinflüssen

*** angepasste Vorjahreszahlen

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen erwartet:

- organisches Konzernumsatzwachstum: 4 bis 7%

(Basis für Vorjahr: 20,307 Mrd. Euro)

- EBIT (währungsbereinigt und vor Sondereinflüssen):

obere Hälfte von 6% bis 10% (Basis Vorjahr: 2,266 Mrd. Euro)

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

KION

hat im zweiten Quartal von einer besseren Entwicklung in beiden Sparten profitiert und den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr präzisierte der Logistikausrüster. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 1,4 Prozent auf 2,877 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte deutlich um 14,5 Prozent auf 220,3 Millionen Euro. Das Konzernergebnis sank allerdings, wie bereits bekannt, auf 70,7 Millionen von 72,8 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie auf 0,52 von 0,54 Euro.

KRONES

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Auftragseingang 1.310 +3% 1.331 +5% 1.273

Umsatz 1.309 +17% 1.291 +15% 1.122

EBITDA 131 +23% 130 +22% 107

EBITDA-Marge 10,0 -- 10,0 -- 9,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 69 +20% 68 +18% 58

Ergebnis je Aktie 2,19 +20% 2,13 +16% 1,83

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen bestätigt die Prognose und erwartet weiterhin:

- Umsatzwachstum: 9% bis 13%

- EBITDA-Marge: 9,8% bis 10,3%

- ROCE: 17% bis 19%

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent

LUFTHANSA

BERICHTET

2. QUARTAL* 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 10.007 +7% 9.389

EBIT bereinigt 686 -37% 1.085

EBIT-Marge bereinigt 6,9 -- 11,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 469 -47% 881

Ergebnis je Aktie 0,39 -47% 0,74

Free Cashflow bereinigt 573 -3% 589

AUSBLICK 2024 - das Unternehmen passt seine Prognose an:

- Adjusted EBIT: 1,4 bis 1,8 Mrd Euro (bisher: rund 2,2 Mrd Euro)

- Adjusted Free Cashflow: voraussichtlich deutlich unterhalb 1 Mrd Euro liegen (bisher: mindestens 1 Mrd Euro)

* Das Unternehmen hatte am 12. Juli vorab Zahlen berichtet.

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Margen in Prozent

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2024 01:40 ET (05:40 GMT)