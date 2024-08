Für den Goldpreis ging es leicht aufwärts. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 2.455 Dollar. "Mit einer möglichen Zinssenkung am Horizont könnten die Renditen verschiedener Asset-Klassen sinken, was Gold noch attraktiver macht", so Alex Ebkarian, Chief Operating Officer bei Allegiance Gold.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

APPLIED MATERIALS

hat im dritten Geschäftsquartal angesichts der enormen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) einen höheren Umsatz und Gewinn erzielt und die Erwartungen übertroffen. Die Prognosespannen für das vierte Quartal liegen grob im Rahmen der bislang kursierenden Analystenschätzungen.

SAINT-GOBAIN

übernimmt den mexikanischen Anbieter von Bauchemikalien Ovnier für 815 Millionen US-Dollar in bar. Der Preis entspricht etwa dem 13-fachen des EBITDA von Ovniver 2024.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2024 01:35 ET (05:35 GMT)