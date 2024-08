METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.501,48 2.507,63 -0,2% -6,16 +21,3%

Silber (Spot) 29,00 29,04 -0,1% -0,04 +22,0%

Platin (Spot) 956,40 958,40 -0,2% -2,00 -3,6%

Kupfer-Future 4,17 4,14 +0,7% +0,03 +5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+2,1%) kletterte auf ein Allzeithoch. Der Gedanke einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September verfestigte sich. Aber auch der schwache Dollar half. Zudem wurde am Markt von verstärkten Käufen durch chinesische Privatanleger berichtet. Auch das Schlagzeilenrisiko mit Blick auf den Nahen Osten am Wochenende wurde als Grund für den Preisanstieg des Edelmetalls genannt. Ein Militärschlag des Iran und seiner Unterstützer auf Israel könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Auch zu Beginn der Woche steigt der Goldpreis mit 2.510 Dollar auf ein neues Allzeithoch.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

ÖLBOHRANLAGEN USA

Die Anzahl der in den USA in Betrieb befindlichen Erdölförderanlagen ist in der Vorwoche gesunken. Wie der Ölfeld-Dienstleister Baker Hughes mitteilte, waren zwei Anlagen weniger aktiv. Die für die Aktivität der US-Erdölbranche wichtige Kennziffer ermäßigte sich auf 483 aktive Anlagen - ein Rückgang von 37 auf Jahressicht. Der Rückgang der aktiven Bohranlagen in den vergangenen Jahren hat die USA nicht daran gehindert, Rekordniveaus bei der Öl - und Gasproduktion zu erreichen.

VARTA / PORSCHE

Die Porsche AG plant die mehrheitliche Übernahme der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH, wie der Sportwagenhersteller mitteilte. In diesem Zusammenhang sei vorgesehen, dass Porsche über eine Kapitalerhöhung - größtenteils gegen Sacheinlage - eine Mehrheitsbeteiligung an der V4Drive Battery GmbH eingehen werde.

BRANICKS

sieht sich nach den ersten sechs Monaten operativ im Plan für das laufende Geschäftsjahr. Wie der Immobilieninvestor mitteilte, hat er zudem seine Schuldentilgung aus der Übernahme der VIB-Vermögen AG fortgesetzt.

