Die japanische Notenbank ist bereit für weitere Zinserhöhungen, wenn sich Wirtschaft und Preise so entwickeln wie erwartet. "Die grundsätzliche Haltung der Bank in Bezug auf die künftige Geldpolitik ist, dass sie die Auswirkungen der Marktentwicklungen und der Zinserhöhung vom Juli prüfen wird", sagte der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Ryozo Himino.

OHB

Der Investor KKR hat sich inzwischen knapp 29 Prozent an dem Raumfahrt- und Technologiekonzern gesichert.Die letzte noch ausstehende behördliche Genehmigung für das Übernahmegebot sei erteilt worden. KKR hat den ausstehenden Aktionären 44 Euro je Aktie geboten,

===

August 28, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)