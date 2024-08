Der Dollar zog deutlicher an, nachdem er zuletzt auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten gefallen war. Der Dollarindex legte um 0,6 Prozent zu. "Es gibt wahrscheinlich Raum für eine kleine Erholung des Dollars, wenn die Wirkung von Powells Jackson Hole-Rede nachlässt und sich die Risikostimmung abschwächt", sagte ING-Analyst Francesco Pesole.

Die Ölpreise bauten ihre Vortagesabgaben noch etwas aus um bis zu 1,1 Prozent. Die Nachfragesorgen überwögen weiter die geopolitischen Spannungen, hieß es.

Für den Goldpreis ging es um 0,7 Prozent nach unten. Der Markt wäge weiter den Umfang der erwarteten US- Zinssenkung im September ab, hieß es. Eine Senkung um 25 Basispunkte sei am wahrscheinlichsten, während eine Senkung um 50 Basispunkte den Goldpreis begünstigen würde, so die Analysten von SP Angel.

USA - Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat erklärt, dass die wirtschaftlichen Bedingungen seiner Meinung nach jetzt reif für Zinssenkungen sind - und dass die Wirtschaft diesen Punkt schneller erreicht hat als er erwartet hatte. Die Inflation habe sich schneller abgekühlt als erwartet, und die Arbeitslosenquote, die im Juli bei 4,3 Prozent lag, habe sich stärker erhöht als von ihm erwartet.

MEXIKO - Konjunktur

Die Bank of Mexiko hat ihre Schätzungen für das Wirtschaftswachstum in den Jahren 2024 und 2025 gesenkt, nachdem die Konjunktur im zweiten Quartal nicht wie erwartet angezogen hat.

AUTOMARKT EUROPA

Der europäische Automarkt hat im Juli nur leicht zugelegt. Die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien stiegen um 0,4 Prozent Prozent auf 1,025 Millionen Fahrzeuge, wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte. Im Juni war der Markt um 3,6 Prozent gewachsen, nachdem er im Mai leicht geschrumpft war. Für die ersten sieben Monate des Jahres stand ein Plus von 3,9 Prozent auf 7,91 Millionen Fahrzeuge zu Buche.

TAG IMMOBILIEN

hat eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren und trägt einen Kupon von 4,25 Prozent.

SALESFORCE

hat im zweiten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und seinen Jahresausblick angehoben. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 9,33 Milliarden Dollar und übertraf die Prognosen von Analysten von 9,22 Milliarden. Der Nettogewinn lag bei 1,43 (Vorjahr 1,27) Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,56 Dollar. Analysten hatten laut Factset nur mit 2,35 Dollar je Aktie gerechnet. Salesforce behielt zwar seine Umsatzprognose für das Jahr bei, hob aber das bereinigtes Gewinnziel auf 10,03 bis 10,11 Dollar je Aktie an, von zuvor 9,86 bis 9,94 Dollar.

