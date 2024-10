COMMERZBANK/UNICREDIT

Die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp sieht bei einer Übernahme durch die italienische Großbank Uncredit große Risiken. "Unser Rating würde sich verschlechtern, wahrscheinlich sogar deutlich", sagte sie dem Handelsblatt. "Wir würden Kunden verlieren, die bestimmte Rating-Anforderungen haben und nur mit Banken mit sehr guten Bonitätsnoten Geschäfte machen." Zudem würden die Refinanzierungskosten steigen. Bei der Ratingagentur S&P wird die Commerzbank mit "A-" eingestuft, die Unicredit mit "BBB" drei Stufen tiefer.

RIO TINTO

will sich mit einem Zukauf im Bereich Lithium ein Standbein in diesem schnell wachsenden Markt verschaffen und führt Gespräche mit Arcadium Lithium über eine Übernahme. Arcadium Lithium wird derzeit an der Börse mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

UBISOFT / TENECENT

Der chinesische Internetriese Tencent und die Familie Guillemot, die Ubisoft Entertainment gegründet hat, erwägen eine mögliche Privatisierung des Assassin's Creed-Herstellers, berichtete Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ubisoft machte darauf einen Kurssprung um 33 Prozent nach oben.

