ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,68 75,85 -0,2% -0,17 +7,1%

Brent/ICE 79,18 79,40 -0,3% -0,22 +5,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholten sich von den jüngsten Verlusten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um über 3 Prozent. Die Gewissheit, dass Israel beim erwarteten Militärschlag gegen den Iran die Öleinrichtungen verschonen werde, schwand.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.644,80 2.631,08 +0,5% +13,72 +28,2%

Silber (Spot) 31,32 31,16 +0,5% +0,15 +31,7%

Platin (Spot) 978,91 971,95 +0,7% +6,96 -1,3%

Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,5% +0,02 +12,5%

Der Goldpreis legte um 0,8 Prozent zu. Trotz einer Inflation über den Erwartungen verhindere die Abkühlung des Arbeitsmarktes Zinserhöhungen, das spiele Gold in die Hände, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, ist sowohl offen dafür, im nächsten Monat die Zinsen entweder um einen Viertelprozentpunkt zu senken oder abzuwarten, je nachdem, wie sich die Wirtschaftsaussichten entwickeln. "Ich habe kein Problem damit, eine Sitzung auszulassen, wenn die Daten dies nahelegen", sagte Bostic.

QIAGEN

hat wichtige Aktualisierungen seiner Probentechnologielösungen für nicht-invasive Flüssigbiopsie-Anwendungen bekannt gegeben. Die aktualisierten und neuen Kits können in der Forschung sowie in klinischen Bereichen wie der Onkologie, der Pränatalmedizin und der Organtransplantation verwendet werden.

ALLGEIER

Das IT-Unternehmen verkauft einen Teil seines Personaldienstleistungsgeschäfts an das Beratungsunternehmen Emagine mit Hauptsitz in Dänemark. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

EINHELL

Der Hersteller von Werkzeug und Heimwerkerbedarf hat seine Prognose nach einer starken Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres angehoben. Für 2024 geht der Vorstand nun von Umsätzen in Höhe von ca. 1,07 Milliarden Euro und einer Rendite vor Steuern in Höhe von ca. 8,0 bis 8,5 Prozent aus. Bisher hatte die Prognose auf einen Umsatz von 1,03 Milliarden Euro und eine Rendite vor Steuern von rund 8,0 Prozent gelautet.

STELLANTIS

CEO Carlos Tavares wird seinen Posten Anfang 2026 aufgeben, wenn sein Vertrag ausläuft. Die Suche nach einem Nachfolger laufe. Unterdessen baut das Unternehmen das Topmanagement um. Mehrere hochrangige Manager wie CFO Natalie Knight und der operative Leiter des Europageschäfts, Uwe Hochgeschurtz, verlassen demnach das Unternehmen.

TESLA

CEO Elon Musk hat am Donnerstag zwei autonome Fahrzeuge vorgestellt: Er präsentierte ein "Cybercab", einen Zweisitzer ohne Lenkrad und Pedale, und einen Robovan, der 20 Personen auf einmal oder Fracht befördern kann. Das Cybercab soll als Robotaxi fungieren, sagte Musk. Es könne weniger als 30.000 US-Dollar kosten.

