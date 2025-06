In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 48,3 (April: 50,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Mai auf 49,5 (Vormonat: 49) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

JAPAN - Geldpolitik

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat versprochen, keine Zinserhöhungen vorzunehmen, solange die Wirtschaft nicht stark genug sei, um die Folgen zu tragen. Damit wies Ueda Spekulationen zurück, dass die japanische Notenbank versuche, sich einen Puffer für den Fall eines wirtschaftlichen Schocks zu sichern.

