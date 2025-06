ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,60 62,75 -0,2% -0,15 -11,7%

Brent/ICE 64,72 64,91 -0,3% -0,19 -12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Notierungen für Brent und WTI reduzierten sich um bis zu 1,1 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf die schwachen US-Konjunkturdaten, die Nachfragesorgen schürten. Die Ölpreise erhielten nach Aussage von Phil Flynn von Price Futures Group zugleich wenig Unterstützung durch den Rückgang der US-Rohölvorräte, der größer als erwartet ausfiel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.363,93 3.376,30 -0,4% -12,37 +27,8%

Silber 30,20 30,63 -1,4% -0,43 +8,7%

Platin 959,80 953,92 +0,6% 5,88 +8,3%

Kupfer 4,89 4,89 +0,0% 0,00 +20,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis legte nach dem Rücksetzer am Vortag zu. Für die Feinunze ging es um 0,6 Prozent auf 3.374 Dollar aufwärts. Stützend wirkten die Dollar-Schwäche und die sinkenden Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Im chinesischen Dienstleistungsbereich hat sich die Aktivität im Mai ungeachtet des Rückgangs bei den neuen Exportaufträgen belebt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor stieg auf 51,1 von 50,7 Punkten im April.

USA - Notenbank

Der US-Senat hat die Ernennung von Michelle Bowman als Vizechefin der US-Notenbank bestätigt. US-Präsident Donald Trump hatte das Fed-Direktoriumsmitglied als für die Bankenaufsicht zuständige Vizechefin nominiert. Die Bestätigung erfolgte mit einer hauchdünnen Mehrheit von 48 zu 46 Stimmen. Bowman, eine Republikanerin, die seit 2018 Fed-Direktoriumsmitglied ist, wird das neue Amt für vier Jahre übernehmen. Sie soll in den kommenden Tagen vereidigt werden.

USA / RUSSLAND

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin von einem guten Gespräch gesprochen, es sei aber kein Gespräch gewesen, das zu einem sofortigen Frieden führen werde. "Präsident Putin hat gesagt, und zwar sehr nachdrücklich, dass er auf den jüngsten Angriff auf die Flugplätze reagieren muss", so Trump unter Bezugnahme auf die Drohnenangriffe der Ukraine auf vier russische Militärflughäfen am Wochenende.

USA - Konjunktur

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge leicht zurückgegangen. Laut dem "Beige Book" berichteten alle Distrikte von einem erhöhten Maß an wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit, was zu einer zögerlichen und vorsichtigen Haltung bei Entscheidungen von Unternehmen und Haushalten geführt habe.

INDEXÄNDERUNGEN

Ionos steigen in den MDAX auf und nehmen dort den Platz von Jenoptik ein, die in den SDAX absteigen. Die Ionos-Aktie erfüllt die sogenannten Fast-Entry-Kriterien für den MDAX. In den SDAX zurückkehren werden Nagarro und Mutares. Die Unternehmen hatten ihre Jahresabschlüsse nicht rechtzeitig vorgelegt, weswegen sie zwischenzeitlich abgestiegen waren. Weichen müssen Verbio und Medios. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 23. Juni in Kraft.

WACKER NEUSON

Wichtige Aktionäre prüfen einem Agenturbericht zufolge einen Verkauf des Unternehmens. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit informierte Personen berichtet, wird Interesse an denn betreffenden Anteilen ausgelotet. Private-Equity-Firmen gehörten zu den Interessenten. Bei Wacker Neuson war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

STMICROELECTRONICS

wird laut CEO Jean-Marc Chery seine Prognosen für das laufende Quartal erreichen, weil die Nachfrage nach Halbleitern, insbesondere solchen, die in Elektrofahrzeugen und Industrieanlagen eingesetzt werden, wieder anziehe. Für das zweite Quartal stellt STMicroelectronics einen Umsatz von etwa 2,71 Milliarden Dollar in Aussicht, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber einem Anstieg von 7,7 Prozent im Vergleich mit dem ersten Quartal entspricht.

UNICREDIT / BANCO BPM

Die europäischen Wettbewerbshüter haben keine Einwände gegen eine Übernahme von Banco BPM durch Unicredit.

===

