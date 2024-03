Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Bei dem von einem Containerschiff ausgelösten Zusammenbruch der Francis-Scott-Key-Brücke in der US-Stadt Baltimore könnte verunreinigter Schiffsdiesel eine Rolle gespielt haben. Mit den Ermittlungen vertraute Personen sagten, Sicherheitsüberprüfungen des Containerschiffes Dali gingen auch der Frage nach, ob es deswegen zu einem Stromausfall an Bord gekommen sei. Das Schiff hatte am Dienstag einen Pfeiler der Brücke gerammt, worauf diese zusammenstürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen starben bei dem Unglück sechs Menschen. Die Dali liegt weiterhin an dem Brückenpfeiler und könnte dort noch für Wochen bleiben. Eine Stunde nach dem Auslaufen hatten die Lichter der Dali zu flackern begonnen. Ein Hafenlotse und dessen Assistent berichteten vor dem Unglück von Problemen mit der Stromversorgung, wie es in einem Bericht der Küstenwache heißt, in den das Wall Street Journal Einblick hatte. Laut dem griechischen Schiffbauingenieurs Fotis Pagoulatos kann verunreinigter Treibstoff zu Problemen mit den Hauptstromgeneratoren führen. Ein kompletter Stromausfall könne dazu führen, dass ein Schiff seinen Antrieb verliere. Kleinere Generatoren könnten zwar anspringen, aber sie könnten nicht alle Funktionen der Hauptgeneratoren übernehmen und bräuchten eine gewisse Zeit, um hochzufahren.

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.282,25 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.507,75 +0,3%

Nikkei-225 40.762,73 +0,9%

Hang-Seng-Index 16.456,43 -1,0%

Kospi 2.755,11 -0,1%

Shanghai-Composite 3.011,19 -0,7%

S&P/ASX 200 7.819,60 +0,5%

Uneinheitlich - Gewinne in Sydney und in Tokio und Verluste an den chinesischen Börsen prägen das Bild. In Tokio kommt Rückenwind vom Yen, der zum Dollar auf ein Jahrestief gesunken ist. Ein niedriger Yen-Kurs ist unter anderem günstig für die japanischen Exporteure. In Sydney sorgten günstig ausgefallene Inflationsdaten für Zinssenkungsfantasie und damit gute Stimmung am Aktienmarkt. Nach Ansicht der Moody's-Analysten könnte die australische Notenbank im September damit beginnen, die Zinsen zu senken. Seoul tendiert wenig verändert. Bei Gewinnern vom Vortag wie Samsung Electronics (-0,6%) oder insbesondere Hanmi Semiconductor (-1,6%) würden Gewinne mitgenommen, berichten Marktteilnehmer aus Südkorea. In Hongkong gehen die Vortagsgewinne wieder verloren. Vortags noch feste Immobilienaktien geben nach. Sie hatten am Dienstag noch von Aussagen der chinesischen Notenbank profitiert, dass man aus der Branche positive Signale empfange. China Mengniu Dairy verbilligen sich um rund 7 Prozent. Der Hersteller von Milchprodukten hat für 2023 einen niedrigeren Nettogewinn berichtet. Alibaba büßen 2,3 Prozent ein, nachdem der Plan fallengelassen wurde, die Logistiktochter Cainiao an die Börse zu bringen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.282,33 -0,1% -31,31 +4,2%

S&P-500 5.203,58 -0,3% -14,61 +9,1%

Nasdaq-Comp. 16.315,70 -0,4% -68,77 +8,7%

Nasdaq-100 18.210,54 -0,4% -66,53 +8,2%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 872 Mio 804 Mio

Gewinner 1.255 1.173

Verlierer 1.535 1.632

unverändert 122 104

Etwas leichter - Sah es zunächst noch danach aus, als ob die Vortagesverluste aufgeholt würden, setzte sich gegen Ende doch wieder Vorsicht durch, zumal am Freitag steht mit dem PCE-Index der Konsumausgaben ein wichtiges Preismaß berichtet wird. Weil die US-Börsen am Karfreitag geschlossen sind, können die Investoren erst am Montag auf die Daten reagieren. Etwas auf die Stimmung drückte, dass der Index des Verbrauchervertrauens die Konsensschätzung verfehlte. Krispy Kreme schossen um 40 Prozent nach oben mit einbem Vertragsabschluss mit McDonald's, wonach die Donuts des Unternehmens zukünftig überall in den USA bei McDonald's erhältlich sein werden. McDonald's zeigten sich davon wenig bewegt. UPS reagierten mit einem Minus von 8,2 Prozent auf eine enttäuschende Prognose für den freien Cashflow.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,59 -3,7 4,63 16,8

5 Jahre 4,22 -1,4 4,23 21,7

7 Jahre 4,23 -2,4 4,25 26,0

10 Jahre 4,23 -1,3 4,24 34,9

30 Jahre 4,39 -2,2 4,41 42,3

Am Rentenmarkt sanken die Renditen etwas. Die Zinssenkungsfantasie bleibe intakt, hieß es mit Blick auf die Konjunkturdaten des Tages.

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:36

EUR/USD 1,0832 -0,0% 1,0833 1,0849

EUR/JPY 164,30 +0,1% 164,14 164,12

EUR/GBP 0,8583 +0,1% 0,8578 0,8574

GBP/USD 1,2620 -0,1% 1,2628 1,2652

USD/JPY 151,69 +0,1% 151,53 151,29

USD/KRW 1.349,67 +0,4% 1.344,54 1.341,26

USD/CNY 7,1249 +0,1% 7,1155 7,2198

USD/CNH 7,2564 +0,1% 7,2486 7,2476

USD/HKD 7,8233 -0,0% 7,8238 7,8230

AUD/USD 0,6529 -0,1% 0,6534 0,6543

NZD/USD 0,6002 -0,0% 0,6003 0,6016

Bitcoin

BTC/USD 70.310,66 +0,1% 70.252,68 71.298,65

Der Dollar zeigte sich im US-Handel gut behauptet. Die Währungsexperten von Danske sehen für die nächste Zukunft jedoch eher Spielraum nach unten. Zur Begründung verweisen sie auf sinkende globale Realzinsen, weniger wirtschaftliche Überraschungen aus den USA und einen starken Anstieg der aggregierten Positionierung am Markt, die auf einen steigenden Dollar setze. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch ist der Yen auf ein neues Jahrestief zum Dollar gesunken. Der Austral-Dollar reagierte auf die im Februar in Australien niedriger als erwartet ausgefallene Inflation mit einem nur zwischenzeitlichen kleinen Rücksetzer.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,85 81,62 -0,9% -0,77 +11,3%

Brent/ICE 85,41 86,25 -1,0% -0,84 +11,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um 0,4 Prozent nach. Die Akteure hätten sich vor der Veröffentlichung der US-Öllagerbestandsdaten am Mittwoch zurückgezogen, hieß es.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.177,78 2.178,42 -0,0% -0,64 +5,6%

Silber (Spot) 24,48 24,41 +0,3% +0,07 +3,0%

Platin (Spot) 906,75 906,10 +0,1% +0,65 -8,6%

Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,2% -0,01 +2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

CHINA/USA

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich im Rahmen eines von der Regierung gesponserten Forums mit einer Gruppe von US-Wirtschaftsvertretern und CEOs getroffen. In einer Grundsatzrede auf dem Forum habe der chinesische Ministerpräsident Li Qiang vor Spitzenmanagern von Apple, McKinsey, Qualcomm und anderen multinationalen Unternehmen den riesigen Markt des Landes und seine langfristigen Wachstumsaussichten positiv hervorgehoben.

