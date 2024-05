Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die jüngsten Konjunkturdaten aus China sind durchwachsen ausgefallen. Die chinesische Industrieproduktion stieg im April überraschend deutlich. Die Konsumausgaben und die Investitionen blieben dagegen hinter den Erwartungen zurück. Die Industrieproduktion legte um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu nach 4,5 Prozent im März. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 5,5 Prozent gerechnet.

Der Einzelhandelsumsatz, ein wichtiges Maß für den Konsum, stieg im April nur noch um 2,3 Prozent nach einem Plus von 3,1 Prozent im Vormonat. Hier hatten die Volkswirte mit 4,0 Prozent Wachstum gerechnet. Die Anlageinvestitionen kletterten im Zeitraum von Januar bis April um 4,2 Prozent. Auch das war schwächer als die Prognose der Ökonomen von 4,7 Prozent. Im ersten Quartal waren die Investitionen um 4,5 Prozent gestiegen.

14:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, HV

17:00 US/Boeing Co, HV

- US

16:00 Index der Frühindikatoren April

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.320,25 0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18.659,50 +0,1%

Nikkei-225 38.743,18 -0,5%

Hang-Seng-Index 19.440,75 +0,3%

Kospi 2.727,96 -0,9%

Shanghai-Composite 3.119,08 -0,1%

S&P/ASX 200 7.820,50 -0,8%

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börse in Hongkong hält sich am besten. Neue Wirtschaftsdaten zeigen Licht und Schatten. Während die Industrieproduktion im April gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet gestiegen ist, blieben die Einzelhandelsumsätze hinter den Erwartungen von Ökonomen zurück. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar bis April um 4,2 Prozent, lagen damit aber ebenfalls unter den Markterwartungen. Etwas gestützt wird die Stimmung indessen weiterhin von Berichten über mögliche Stützungsmaßnahmen lokaler chinesischer Behörden für den angeschlagenen Immobiliensektor. Daten aus dem Sektor zeigen, dass die Preise für neue Häuser in China im April erneut gefallen sind. Die Aktien von Immobilienwerten zeigen keine einheitliche Reaktion. So legen die Aktien von Longfor um 5,4 Prozent und China Vanke um 2,8 Prozent zu. China Overseas Land und China Resources geben indessen um bis zu 2,5 Prozent nach. In Tokio notiert der Nikkei-Index etwas leichter. Marktteilnehmer verweisen auf die Vorgaben von der Wall Street. In Seoul fällt die Aktie von HD Hyundai Heavy Industries um 7,1 Prozent, nachdem seine Zwischenholding HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (-2,5%) beschlossen hat, einen Anteil von 3 Prozent zu verkaufen. In Sydney geht es nach den deutlichen Vortagesaufschlägen nun etwas nach unten. Am Vortag hatte ein Anstieg der Arbeitslosenquote Befürchtungen zerstreut, die australische Notenbank könnte die Zinsen wieder anheben, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.869,38 -0,1% -38,62 +5,8%

S&P-500 5.297,10 -0,2% -11,05 +11,1%

Nasdaq-Comp. 16.698,32 -0,3% -44,07 +11,2%

Nasdaq-100 18.557,96 -0,2% -38,69 +10,3%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 938 Mio 975 Mio

Gewinner 1.267 1.977

Verlierer 1.510 845

Unverändert 108 64

Knapp behauptet - Der Dow-Jones-Index stieg erstmal über 40.000 Punkte. Seit dem Tief in der Corona-Pandemie im März 2020 hat sich der Dow-Stand damit mehr als verdoppelt. Neben dem Dow erreichten auch der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes wieder neue Rekordstände, wofür aber schon kleine Aufschläge reichten. Im Verlauf kam es dann zu Gewinnmitnahmen. Die Konjunkturdaten des Tages standen mit Ausnahme der Importpreise den zuletzt wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen nicht im Weg. Cisco verloren trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen 2,7 Prozent. Ohne die Übernahme von Splunk wäre der Umsatzrückgang deutlicher ausgefallen. Anfang 2025 könnten die Höchststände bei den Geschäftszahlen zudem erreicht sein, hieß es zudem im Handel. Walmart schnellten nach übertroffenen Erwartungen für das erste Quartal um 7 Prozent nach oben. Deere (-4,7%) litten unter einer gesenkten Gewinnprognose. Johnson & Johnson stärkt sein Dermatologieportfolio mit einem Zukauf, der Kurs legte um 1 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,79 +6,4 4,73 37,4

5 Jahre 4,40 +5,8 4,34 40,1

7 Jahre 4,38 +4,5 4,34 41,3

10 Jahre 4,38 +3,5 4,34 49,6

30 Jahre 4,51 +0,8 4,51 54,4

Die deutlich höher als erwartet ausgefallenen US-Importpreise im April sorgten nach dem Vortagsrücksetzer für wieder etwas steigende Renditen am Anleihemarkt. Dazu trugen auch Aussagen von US-Notenbankerin Mester bei, wonach die Zinsen vorerst erhöht bleiben dürften.

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:33 % YTD

EUR/USD 1,0858 -0,1% 1,0867 1,0878 -1,7%

EUR/JPY 169,18 +0,2% 168,85 167,86 +8,7%

EUR/GBP 0,8578 +0,0% 0,8577 0,8578 -1,1%

GBP/USD 1,2658 -0,1% 1,2671 1,2682 -0,6%

USD/JPY 155,81 +0,3% 155,36 154,31 +10,6%

USD/KRW 1.355,69 +0,4% 1.349,79 1.343,51 +4,5%

USD/CNY 7,0908 +0,1% 7,0850 7,0794 -0,1%

USD/CNH 7,2299 +0,1% 7,2236 7,2198 +2,0%

USD/HKD 7,8000 -0,0% 7,8019 7,8051 -0,1%

AUD/USD 0,6666 -0,2% 0,6677 0,6686 -2,1%

NZD/USD 0,6113 -0,1% 0,6121 0,6116 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 65.469,57 -0,0% 65.475,73 66.148,98 +50,4%

Der Dollar erholte sich nach den deutlichen Vortagesverlusten mit Unterstützung der wieder anziehenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,37 79,23 +0,2% +0,14 +9,4%

Brent/ICE 83,56 83,27 +0,3% +0,29 +9,3%

Die Ölpreise bauten ihre Vortagesgewinne um bis zu 0,8 Prozent aus. Das Opec-Kartell dürfte zwar seine Förderkürzungen am 1. Juni verlängern, sicher sei das aber nicht, meinten Analysten. Gestützt hätten weiter die zuletzt niedriger als erwartet ausgefallenen US-Lagerbestände.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.381,58 2.376,78 +0,2% +4,80 +15,5%

Silber (Spot) 29,66 29,58 +0,3% +0,08 +24,8%

Platin (Spot) 1.066,89 1.062,00 +0,5% +4,89 +7,6%

Kupfer-Future 4,88 4,89 -0,2% -0,01 +24,9%

Der Goldpreis sank mit höheren Marktzinsen und der Dollarerholung um 0,3 Prozent.

KONJUNKTUR CHINA

Die Preise für neue Häuser in China sind im April erneut gefallen. Sie sanken so stark wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Die durchschnittlichen Preise für neue Häuser in 70 Städten gingen um 0,58 Prozent zurück nach einem Minus von 0,34 Prozent im März, wie aus Berechnungen des Wall Street Journal auf Basis von Daten der Statistikbehörde des Landes hervorgeht. Es war laut dem Datendienstleister Wind der stärkste Rückgang seit November 2014.

OPENAI/REDDIT

Reddit gewährt dem KI-Startup OpenAI im Rahmen einer Lizenzvereinbarung Zugang zu seinen Daten. Zuvor hatte OpenAI bereits ähnliche Vereinbarungen mit Google und dem Public-Relations-Softwareunternehmen Cision getroffen. Gemäß der Vereinbarung sollen seine Inhalte in OpenAIs Chatbot ChatGPT und neue Produkte eingebracht werden. Zudem soll OpenAI ein Werbepartner von Reddit werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

