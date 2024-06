Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Festland-China und in Hongkong bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfestes geschlossen. In Australien wird der Königstag gefeiert und ebenfalls nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2024 vor dem Hintergrund schleppender Ausgaben privater Haushalten und Unternehmen etwas weniger stark geschrumpft wie ursprünglich geschätzt. Das reale Bruttoinlandsprodukt sank im Zeitraum Januar bis März auf Jahresbasis um 1,8 Prozent, verglichen mit einer Schrumpfung von 2,0 Prozent in der vorläufigen Schätzung von Mitte Mai. Gegenüber dem Vorquartal betrug der Rückgang 0,5 Prozent. Die revidierten Daten zeigen, dass die Konsumausgaben im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent zurückgingen und damit gegenüber den vorläufigen Werten unverändert blieben. Die Investitionsausgaben sanken um 0,4 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 0,8 Prozent in den vorläufigen Schätzungen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.356,25 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.040,50 +0,0%

Nikkei-225 39.012,20 +0,8%

Hang-Seng-Index Feiertag

Kospi 2.716,96 -0,2%

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 Feiertag

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio ziehen die Kurse an, in Korea, Singapur und Malaysia bröckeln sie ab. Viele Marktteilnehmer warten auf die Notenbanksitzungen zur Wochenmitte in den USA und zum Wochenausklang in Japan. Im Vorfeld ist der Handel an den Devisenmärkten dünn, die Renditen der Anleihen ziehen überwiegend an nach dem besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Rendite der 5-jährigen japanischen Staatsanleihen steigt um 3,5 Basispunkte auf 0,585 Prozent, die der 10-jährigen um 4,5 Basispunkte an auf 1,015 Prozent. Vom festeren Dollar profitieren unter anderem die Aktien aus dem Finanzbereich und die Autotitel, so Honda die um 1,6 Prozent anziehen. Resona Holdings steigen um 2,7 Prozent. In Seoul geben Samsung Electronics um 1,2 Prozent nach, belastet von einem Tarfstreit.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.798,99 -0,2% -87,18 +2,9%

S&P-500 5.346,99 -0,1% -5,97 +12,1%

Nasdaq-Comp. 17.133,13 -0,2% -40,00 +14,1%

Nasdaq-100 19.000,95 -0,1% -20,24 +12,9%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 830 Mio 822 Mio

Gewinner 771 1.296

Verlierer 2.028 1.500

unverändert 87 89

Knapp behauptet - Im Spannungsfeld schwindender Zinssenkungshoffnungen und eines auf eine robuste Konjunktur hindeutenden Arbeitsmarktberichts tendierten Aktien knapp behauptet und Anleihen sehr schwach. Der US-Jobbericht versetzte der Zinssenkungsfantasie einen Dämpfer, weil im Mai deutlich mehr Stellen geschaffen wurden als geschätzt. Außerdem stiegen die Löhne stärker als erwartet. Banktitel schnitten am besten ab (+0,9%), weil höhere Zinsen günstig sind für die Gewinnmargen im Kreditgeschäft. Am Ende lagen Aktien aus dem kapitalintensiven und damit zinsempfindlichen Versorgersektor (-1,1%). Nvidia gaben am letzten Handelstag vor dem Aktiensplit im Verhältnis 1:10 um 0,1 Prozent nach. Die Maßnahme soll die rund 1.208 Dollar teure Aktie optisch billiger und damit erschwinglicher machen für eine größere Anlegerschar. Erneut turbulent ging es bei den sogenannten Meme-Aktien zu. Nachdem Gamestop neben bestätigten vorläufigen Geschäftszahlen und dem Plan aufgewartet hatte, 75 Millionen Aktien zu verkaufen, stürzte der Kurs um rund 40 Prozent ab. Im Vergleich zum Freitag der Vorwoche lagen Gamestop aber immer noch etwa 20 Prozent höher. Mit AMC Entertainment ging es mit einer weiteren Meme-Aktie deutlich nach unten und zwar um 15,2 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,88 +15,6 4,73 46,5

5 Jahre 4,46 +15,8 4,30 45,8

7 Jahre 4,44 +15,4 4,29 47,4

10 Jahre 4,43 +14,3 4,29 55,1

30 Jahre 4,55 +11,4 4,44 57,9

Am Anleihemarkt fielen die Kurse nach einem unerwartet robust ausgefallenen Arbeitsmarktbericht deutlich, die Renditen zogen also an. In der Wochenbilanz sanken sie Renditen aber dennoch - im Zehnjahresbereich von knapp 4,50 auf 4,43 Prozent. Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im September auf etwa 50 von zuvor knapp 70 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:49 % YTD

EUR/USD 1,0753 -0,2% 1,0774 1,0894 -2,6%

EUR/JPY 168,91 +0,0% 168,90 169,26 +8,5%

EUR/GBP 0,8455 -0,1% 0,8465 0,8512 -2,5%

GBP/USD 1,2717 -0,1% 1,2728 1,2798 -0,1%

USD/JPY 157,09 +0,2% 156,76 155,38 +11,5%

USD/KRW 1.377,03 -0,2% 1.379,56 1.366,96 +6,1%

USD/CNY 7,1100 +0,0% 7,1070 7,0985 +0,1%

USD/CNH 7,2702 +0,1% 7,2656 7,2530 +2,0%

USD/HKD 7,8125 +0,0% 7,8112 7,8088 +0,0%

AUD/USD 0,6588 +0,1% 0,6580 0,6676 -3,2%

NZD/USD 0,6104 -0,0% 0,6106 0,6196 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 69.551,33 -0,3% 69.755,59 71.079,92 +59,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die steigenden Marktzinsen trieben den Dollar an. Der Dollarindex kletterte um 0,8 Prozent. Der Euro fiel von knapp 1,09 auf rund 1,08 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,66 75,53 +0,2% +0,13 +4,3%

Brent/ICE 79,82 79,62 +0,3% +0,20 +4,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Bei den Ölpreisen tat sich im US-Handel wenig, sie gaben um bs zu 0,6 Prozent nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.296,39 2.293,78 +0,1% +2,61 +11,4%

Silber (Spot) 29,56 29,18 +1,3% +0,39 +24,3%

Platin (Spot) 974,63 968,20 +0,7% +6,42 -1,8%

Kupfer-Future 4,47 4,48 -0,2% -0,01 +13,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis geriet stark unter Druck. Nach den Gewinnen der Vortage verbilligte sich die Feinunze um 88 Dollar auf 2.288 Dollar bzw. um 3,7 Prozent. Die steigenden Renditen machten Anleihen gegenüber dem zinslosen Edelmetall als Anlage attraktiver. Zudem belastete der feste Dollar, weil er das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum teurer macht. Marktteilnehmer verwiesen auch darauf, dass China im Mai sein Goldvorräte nicht weiter aufgebaut habe.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

TESLA

bietet in Deutschland sein Model Y mit 6.000 Euro Umweltprämie an.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2024 01:51 ET (05:51 GMT)