Die US-Notenbank hat für dieses Jahr nur eine Zinssenkung in Aussicht gstellt und signalisiert, dass es die meisten ihrer Mitglieder nicht eilig haben, die Zinsen zu senken. Im März hatten sie noch drei Senkungen avisiert. Zugleich hielt die Fed wie erwartet ihren Leitzins in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent und damit auf einem 23-Jahreshoch. Der Beschluss fiel einstimmig. Die Notenbanker bezeichneten die jüngsten Fortschritte in Richtung auf das Inflationsziel als "bescheiden", was eine leicht bessere Bewertung gegenüber der vorherigen Sitzung darstellt. Die neuen Projektionen zeigen, dass 11 von 19 Entscheidungsträgern in diesem Jahr nicht mehr als eine Zinssenkung erwarten, darunter 4 Ratsmitglieder, die keine Senkungen vorhersagen. Acht andere Notenbanker rechnen mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr. "Die Inflation ist immer noch zu hoch", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz. Die Notenbank bleibe sehr wachsam gegenüber Inflationsrisiken. Die Fed treffe Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung, das Timing von Zinsänderungen sei "sehr datenabhängig."

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 229.000

14:30 Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.436,75 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.625,50 +0,7%

Nikkei-225 38.799,31 -0,2%

Hang-Seng-Index 18.017,21 +0,4%

Kospi 2.761,63 +1,2%

Shanghai-Composite 3.033,27 -0,1%

S&P/ASX 200 7.749,70 +0,4%

OSTASIEN (VERLAUF)

Meist freundlich - Die Gewinne überwiegen, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch für 2024 nur noch eine Zinssenkung signalisiert hat. Im März hatte sie noch drei in Aussicht gestellt. Die Aktienmärkte schließen sich damit der Vorgabe der Wall Street an, wo insbesondere zinsempfindliche Technologieaktien deutlicher zulegten, obgleich die Fed die Inflation als immer noch zu hoch bezeichnete und betonte, es nicht eilig zu haben mit Zinssenkungen. Allerdings waren zuvor im Tagesverlauf am Mittwoch neue Inflationsdaten aus den USA einen Tick günstiger ausgefallen als gedacht, worauf die US-Aktienkurse bereits kräftig zulegten, ehe die Fed dann nur noch für einen leichten Dämpfer sorgte. An der chinesischen Börse heißt es, die Akteure warteten auf die chinesische Notenbank und deren Entscheidung über die mittelfristigen Zinsen. Chinesische Autowerte tendieren in Hongkong nach der Ankündigung von EU-Strafzöllen auf Autoimporte aus China uneinheitlich. Am Vortag waren sie noch stark gesunken.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.712,21 -0,1% -35,21 +2,7%

S&P-500 5.421,03 +0,9% 45,71 +13,7%

Nasdaq-Comp. 17.608,44 +1,5% 264,89 +17,3%

Nasdaq-100 19.465,18 +1,3% 254,99 +15,7%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 915 Mio 857 Mio

Gewinner 1.974 1.057

Verlierer 827 1.749

unverändert 85 80

Freundlich - Befeuert von wieder aufgeflammten Zinssenkungshoffnungen erklomm die Wall Street neue Rekordstände. Der Dow wurde zwar unter anderem von Nike gebremst, S&P-500 sowie die technologielastigen Nasdaq-Indizes markierten aber Allzeithochs. Vor allem zinssensible Technologietitel waren gesucht. Allerdings schlossen die Indizes wegen der eher falkenhaften Verlautbarungen der Fed in der Nähe der Tagestiefs. Der Markt habe aber die früher am Tag veröffentlichten US-Verbraucherpreise schwerer gewichtet, die eine positive Überraschung gebracht hätten, hieß es. Im späten Geschäft ebbte die Zinshoffnung nur leicht ab, nachdem die Fed für 2024 nur noch eine Zinssenkung in Aussicht stellte. Oracle zogen um 13,2 Prozent an. Das Softwareunternehmen hatte KI-Verträge mit Google, Microsoft und OpenAI angekündigt, worüber schwache Quartalsergebnisse in den Hintergrund traten. Apple stiegen um weitere 2,9 Prozent auf ein neuerliches Allzeithoch. Treiber war die KI-Strategie gepaart mit positiven Analystenstimmen. Nike verloren 2,3 Prozent. Der US-Sportartikelhersteller verlor in der EU einen Prozess um Markenrechte gegen Puma.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,76 -6,7 4,83 34,2

5 Jahre 4,33 -9,0 4,42 32,9

7 Jahre 4,32 -8,7 4,41 35,1

10 Jahre 4,33 -7,5 4,40 44,7

30 Jahre 4,48 -5,2 4,54 51,4

Die Anleiherenditen sanken deutlich nach einer niedriger als gedacht ausgefallenen Inflation im Mai in den USA. Mit den leicht falkenhaften Aussagen der US-Notenbank im späteren Verlauf kamen die Marktzinsen von den Tiefs wieder etwas zurück.

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:44 % YTD

EUR/USD 1,0802 -0,1% 1,0813 1,0743 -2,2%

EUR/JPY 169,76 +0,2% 169,36 168,98 +9,1%

EUR/GBP 0,8456 +0,1% 0,8449 0,8428 -2,5%

GBP/USD 1,2775 -0,2% 1,2800 1,2746 +0,4%

USD/JPY 157,14 +0,3% 156,61 157,31 +11,5%

USD/KRW 1.373,82 +0,4% 1.368,46 1.376,50 +5,9%

USD/CNY 7,1046 -0,0% 7,1060 7,1078 +0,1%

USD/CNH 7,2662 +0,1% 7,2619 7,2700 +2,0%

USD/HKD 7,8087 -0,0% 7,8091 7,8091 -0,0%

AUD/USD 0,6643 -0,3% 0,6663 0,6614 -2,4%

NZD/USD 0,6167 -0,3% 0,6186 0,6144 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 67.588,40 -1,3% 68.503,11 67.376,46 +55,2%

Sinkende Marktzinsen und die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA belasteten den Dollar, der Dollarindex sank um 0,5 Prozent. Mit den Fed-Zinsprojektionen war der Greenback von den Tagestiefs dabei wieder etwas zurückgekommen.

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,20 78,5 -0,4% -0,30 +7,8%

Brent/ICE 82,36 82,60 -0,3% -0,24 +8,1%

Um bis zu 0,7 Prozent aufwärts ging es mit den Ölpreisen. Ein unerwarteter Anstieg der US-Rohöllagebestände bremste den Preisauftrieb nur moderat. Am Markt wurde nach Aussage von Händlern über eine fortdauernd hohen Nachfrage nach Erdöl spekuliert, nachdem die internationale Energieagentur ihre Prognose des weltweiten Ölverbrauchs 2024 erhöht und das Opec-Kartell seine optimistische Erwartung an die Nachfrage bekräftigt hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.310,57 2.323,00 -0,5% -12,43 +12,0%

Silber (Spot) 29,17 29,73 -1,9% -0,55 +22,7%

Platin (Spot) 948,59 968,00 -2,0% -19,41 -4,4%

Kupfer-Future 4,51 4,57 -1,2% -0,06 +14,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Zinssenkungsspekulationen war das Gold zunächst gesucht, am Ende des Tages blieb aber nur ein Plus von 0,2 Prozent.

BROADCOM

hat mit Vorlage von Geschäftszahlen einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 angekündigt. Broadcom steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 43 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 12,1 Milliarden gerechnet. Wachstumstreiber waren Chips und Software für Cloud- und KI-Anwendungen. Der Gewinn sank auf 2,12 (3,48) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 10,96 Dollar. Hier hatte die Erwartung auf 10,85 Dollar gelautet. Im laufenden Jahr rechnet Broadcom nun mit einem Umsatz von 51 statt 50 Milliarden Dollar.

GE AEROSPACE

hat einen Milliardenauftrag über Hubschraubertriebwerke der Reihe T700 erhalten. Die U.S. Army bestellte Triebwerke für 1,1 Milliarden US-Dollar.

TESLA

Der Weg für das milliardenschwere Vergütungspaket für Tesla-CEO Elon Musk ist nach dessen Angaben offenbar frei. Laut vorläufigen Abstimmungsergebnissen genehmigten die Aktionäre das Paket im Volumen von 46 Milliarden Dollar mit großer Mehrheit. Sie segneten außerdem den Umzug des Firmensitzes nach Texas ab. Musk erhält damit Optionen auf rund 303 Millionen Aktien, wenn der Marktwert von Tesla sowie Umsatz und Gewinn bestimmte Ziele erreichen.

