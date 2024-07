Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Präsident Joe Biden hat seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Nach wochenlanger Kritik an seinen jüngsten Auftritten gab Biden seine Entscheidung in einer Erklärung bekannt, die er auf seinen Social Media Kanälen veröffentlichte. In einer Kurznachricht auf X (ehemals Twitter) gab er seine Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten bekannt. Nach Angaben des Weißen Hauses ist Biden seit vergangener Woche an Covid erkrankt. Mit seinem Rückzug müssen die Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden und wer Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten werden soll.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) unerwartet gesenkt. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) und der fünfjährige LPR wurden um jeweils 10 Basispunkte auf 3,35 bzw. 3,85 Prozent reduziert. Der Zins für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte wurde auf 1,7 von 1,8 Prozent gesenkt.

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.565,50 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.792,75 +0,4%

Nikkei-225 39.589,28 -1,2%

Hang-Seng-Index 17.550,31 +0,8%

Kospi 2.759,97 -1,3%

Schanghai-Composite 2.953,60 -1,0%

S&P/ASX 200 7.916,70 -0,7%

Die Mehrheit der Börsen folgt den schwachen US-Vorgaben. Damit springt die wachsende Verunsicherung auch auf die regionalen Märkte über. Denn die US-Politik liefert mehr und mehr Grund zur Sorge, nachdem sich US-Präsident Joe Biden von der Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hat. Mit seinem Rückzug müssen die US-Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden und wer Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten werden soll. Viele Beobachter sehen damit den Ex-Präsidenten der Republikaner, Donald Trump , bereits im Weißen Haus. Auch die globalen IT-Probleme vom Wochenschluss lasten etwas auf den Börsen. Vor allem im Technologiesektor werden daher Gewinne mitgenommen. Gegen den negativen Trend kann sich lediglich Hongkong erheben. Gestützt wird der Index von einer unerwarteten Zinssenkung der People's Bank of China (PBoC). Doch während die Maßnahmen an der internationaler aufgestellten Börse in Hongkong begrüßt werden, überwiegt an den chinesischen Kernmärkten - gerade mit Blick auf Trump - die Skepsis. Citi glaubt nicht, dass die Schritte in China das Vertrauen in die Wirtschaft entscheidend verbessern werden. In Taiwan geht es mit den steigenden Siegchancen Trumps noch deutlicher abwärts. In Japan sinkt der Nikkei-225 belastet von Automobil- und Elektroniktiteln. In Südkorea drücken Batteriewerte und solche aus dem Sektor Industrierohstoffe.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.287,53 -0,9% -377,49 +6,9%

S&P-500 5.505,00 -0,7% -39,59 +15,4%

Nasdaq-Comp. 17.726,94 -0,8% -144,28 +18,1%

Nasdaq-100 19.522,62 -0,9% -182,47 +16,0%

Fr. Do.

Umsatz NYSE (Aktien) 1,11 Mrd 940 Mio

Gewinner 1.004 645

Verlierer 1.768 2.158

Unverändert 97 77

Leichter - Im Handel war von einer erhöhten Verunsicherung die Rede. Zum einen lieferte die US-Politik mehr und mehr Sorgenfalten. Zum anderen lastete ein mutmaßlich durch ein Update des Cybersicherheits-Softwareunternehmens CrowdStrike verursachter weltweiter Ausfall von Microsoft-IT-Systemen auf den globalen Aktienmärkten. Die Crowdstrike-Aktie sackte um 11,1 Prozent ab. Der Kurs von Microsoft hielt sich mit minus 0,7 Prozent wacker. Gerade der in diesem Jahr so gut gelaufene Technologiesektor bekommt die neue Verunsicherung aktuell zu spüren. Der Halbleitersektor im S&P-500 büßte 1,7 Prozent ein. Netflix hatte dank eines starken Zuwachses der Abonnentenzahl mehr als erwartet verdient. Die Aktie drehte 1,5 Prozent ins Minus - belastet von einer mauen Umsatzprognose. Licht und Schatten enthielten die Geschäftszahlen von Halliburton. Die Aktie gab 5,6 Prozent ab. Auch bei Travelers (-7,7%) war der Gewinn etwas höher und der Umsatz niedriger als angenommen. Durchweg besser als angenommen waren die Geschäftszahlen des OP-Roboterherstellers Intuitive Surgical, dessen Aktie um 9,4 Prozent stieg. American Express (-2,7%) hatte ihren Jahresausblick angehoben. Die Einnahmen enttäuschten jedoch. Der Einstieg von Nvidia (-2,6%) bei Serve Robotics verhalf der Aktie des Herstellers von Lieferrobotern zu einem Kurssprung von über 187 Prozent.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,51 +3,2 4,47 8,7

5 Jahre 4,16 +4,3 4,12 16,3

7 Jahre 4,18 +4,1 4,14 21,0

10 Jahre 4,24 +3,6 4,20 35,8

30 Jahre 4,45 +3,0 4,42 47,9

Eine erhöhte Nachfrage nach dem vermeintlich sicheren Rentenhafen ließ sich gleichwohl nicht feststellen. Denn nachgebende Notierungen hievten die Renditen ins Plus.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0886 +0,0% 1,0885 1,0933 -1,4%

EUR/JPY 171,01 -0,2% 171,37 170,62 +9,9%

EUR/GBP 0,8428 -0,0% 0,8428 0,8412 -2,8%

GBP/USD 1,2916 +0,0% 1,2914 1,2998 +1,5%

USD/JPY 157,14 -0,2% 157,42 156,06 +11,5%

USD/KRW 1.388,00 +0,1% 1.388,00 1.380,72 +6,9%

USD/CNY 7,1347 +0,1% 7,1347 7,1206 +0,5%

USD/CNH 7,2941 +0,1% 7,2856 7,2635 +2,0%

USD/HKD 7,8085 -0,0% 7,8107 7,8066 -0,0%

AUD/USD 0,6664 -0,3% 0,6685 0,6741 -2,1%

NZD/USD 0,5995 -0,3% 0,6013 0,6073 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.686,50 -0,7% 68.188,20 64.918,70 +55,4%

Der Dollar verbuchte dagegen etwas Zulauf von Anlegern, die auf der Suche nach einem "sicheren Hafen" waren. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,54 80,13 +0,5% +0,41 +12,3%

Brent/ICE 83,05 82,63 +0,5% +0,42 +9,4%

Der etwas festere Dollar und Zweifel an der chinesischen Nachfrage ließen den Ölpreis um bis zu 3 Prozent leichter tendieren. Zudem befeuerten die globalen IT-Ausfälle die Sorgen vor einem konjunkturellen Abschwung mit entsprechend niedriger Erdölnachfrage.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.405,27 2.401,11 +0,2% +4,15 +16,6%

Silber (Spot) 29,14 29,23 -0,3% -0,09 +22,6%

Platin (Spot) 965,51 966,85 -0,1% -1,34 -2,7%

Kupfer-Future 4,21 4,22 -0,2% -0,01 +7,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gewinnmitnahmen drückten derweil den Goldpreis, der im früheren Wochenverlauf auf seinen bisher höchsten Stand gestiegen war. Marktteilnehmer verwiesen daneben auf schwache Goldexportdaten aus der Schweiz. Die Feinunze verbilligte sich um 1,9 Prozent.

Kurz nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft hat Vizepräsidentin Kamala Harris begonnen, sich um wichtige Spender der Demokratischen Partei zu bemühen. Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff haben mit mehreren wohlhabenden Personen gesprochen, die Harris bereits in der Vergangenheit unterstützt haben. Am Sonntag verschickte ihr Team ein Dokument an Spender und andere Unterstützer, in dem es hieß, sie sei bereit, sich die Nominierung der Demokratischen Partei "zu verdienen und zu gewinnen".

Der Flugzeugbauer Boeing rechnet bis zum Jahr 2043 mit einem Bedarf von fast 44.000 neuen Flugzeugen, da der Luftverkehr das Niveau vor der Pandemie übertreffen werde. Die weltweite Flotte von Passagier- und Frachtflugzeugen werde sich in den nächsten 20 Jahren fast verdoppeln, teilte Boeing vor Beginn der Farnborough International Airshow mit.

Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat in den vergangenen Tagen Aktien der Bank of America im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft und damit ihre Beteiligung an dem Bankkonzern auf immer noch beachtliche 42,9 Milliarden Dollar reduziert.

Der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp hat angekündigt, Berufung gegen eine Entscheidung einer nigerianischen Behörde einzulegen, die das Unternehmen wegen seiner Datenschutzrichtlinie vom Mai 2021 zu einer Geldstrafe von 220 Millionen US-Dollar verurteilt hatte.

