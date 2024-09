Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Erntedankfestes geschlossen. In Japan ruht der Handel wegen des Tages zur Ehrung der Alten. Im chinesischen Kernland (Schanghai) fällt der Aktienhandel wegen des Mondfestes aus.

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Erntedankfestes geschlossen. Im chinesischen Kernland (Schanghai) fällt der Aktienhandel wegen des Mondfestes aus.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Chinas Wirtschaft hat im August weitere Anzeichen von Schwäche gezeigt. Die Industrieproduktion stieg nur noch um 4,5 Prozent, verglichen mit 5,1 Prozent im Juli. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 4,7 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Inlandskonsum, stiegen um 2,1 Prozent, nachdem sie im Vormonat noch um 2,7 Prozent zugelegt hatten. Auch hier lag die Erwartung mit 2,5 Prozent höher. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar bis August um 3,4 Prozent. Volkswirte hatten mit 3,5 Prozent gerechnet. In den ersten sieben Monate waren sie um 3,6 Prozent gestiegen. zu Buche gestanden. Im Immobiliensektor verlangsamte sich der Rückgang etwas. Die Verkäufe neuer Häuser sanken in den ersten acht Monaten wertmäßig um 25 Prozent nach einem Rückgang um 25,9 Prozent im Zeitraum Januar bis Juli. Die Neubaubeginne gingen im Berichtszeitraum um 22,5 Prozent zurück, nachdem sie im Siebenmonatszeitraum noch um 23,2 Prozent gesunken waren.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Donald Trump war offenbar erneut das Ziel eines Attentatsversuchs. Agenten des Secret Service haben am Sonntag in Trumps Golfclub in West Palm Beach in Florida auf einen Bewaffneten geschossen, während der ehemalige Präsident in der Nähe Golf spielte. Trump wurde nicht verletzt. Der Verdächtige konnte fliehen, wurde aber wenig später verhaftet. Das FBI geht von einem Attentatsversuch aus.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: -5,0

zuvor: -4,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.631,00 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.516,25 -0,1%

Nikkei-225 Feiertag

Hang-Seng-Index 17.363,53 -0,0%

Kospi Feiertag

Shanghai-Composite Feiertg

S&P/ASX 200 8.127,30 +0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig Bewegung - An den Börsen in Ostasien und Australien, an denen am Montag gehandelt wird, geht es in engen Grenzen uneinheitlich zu. Vielfach wird aber nicht gearbeitet, in Japan, Südkorea und auf dem chinesischen Festland ruht das Geschäft an den Aktienmärkten wegen nationaler Feiertage - in China und Südkorea auch am Dienstag. Der HSI in Hongkong gibt leicht nach, gebremst von eher schwach ausgefallenen Konjunkturdaten aus China vom Wochenende. Neben den Konjunkturdaten beschäftigt Marktteilnehmer die in dieser Woche am Mittwoch allseits erwartete erste Zinssenkung in den USA seit 2020. Die Spannung lebt davon, ob die Fed die Zinsen direkt um 50 Basispunkte oder "wie üblich" um 25 Basispunkte senken wird. Inzwischen wird die Wahrscheinlichkeit mit 57 Prozent höher eingeschätzt, dass es ein großer Schritt sein wird. In Sydney hinken die beiden Rohstoffschwergewichte Rio Tinto (-0,7%) und BHP (unverändert) nach den Daten aus dem wichtigsten Rohstoff-Abnehmerland China hinterher. Dass Macquarie beide Titel von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft hat, geht darüber etwas unter.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.393,78 +0,7% 297,01 +9,8%

S&P-500 5.626,02 +0,5% 30,26 +18,0%

Nasdaq-Comp. 17.683,98 +0,7% 114,30 +17,8%

Nasdaq-100 19.514,59 +0,5% 91,52 +16,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 812 Mio 850 Mio

Gewinner 2.379 2.146

Verlierer 433 618

unverändert 51 92

Freundlich - Erneut sorgte Zinsfantasie für weiter steigende Aktienkurse. Dazu trug die wiederbelebte Spekulation bei, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche möglicherweise doch mit einem großen Zinsschritt nach unten aufwarten könnte, was zuletzt als wenig wahrscheinlich angesehen wurde. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach bei den US-Notenbankern eine aggressivere geldpolitische Lockerung auf dem Tisch liegen soll, weil man die Inflation unter Kontrolle sehe und sich mehr um die Beschäftigung sorge. Neue Preisdaten vom Tage stützten die Zinsfantasie. Zur guten Stimmung trug auch bei, dass sich laut dem Index der Uni Michigan die Konsumentenstimmung im September verbesserte und zugleich die Inflationserwartung gegenüber dem Vormonat leicht sank. Boeing gaben um 3,7 Prozent nach. Die Mitarbeiter der größten Gewerkschaft des Flugzeugbauers haben für einen Streik gestimmt. Damit drohen Produtionsausfälle unter anderem beim Bestseller 737. Adobe enttäuschte mit dem Ausblick. Der Kurs stürzte um 8,5 Prozent ab. Uber verteuerten sich um 6,4 Prozent, nachdem der Mobilitätsdienstleister eine Partnerschaft mit Waymo, dem zu Alphabet (+1,7%) gehörenden Unternehmen für autonomes Fahren, ausgeweitet hatte. RH (Restoration Hardware) schnellten nach guten Quartalszahlen um gut 25 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,58 -5,7 3,64 -83,6

5 Jahre 3,43 -3,2 3,46 -56,8

7 Jahre 3,53 -2,8 3,56 -43,8

10 Jahre 3,66 -1,8 3,67 -22,4

30 Jahre 3,98 -0,5 3,99 1,2

Nach Berichten über einen möglicherweise doch großen Zinsschritt nach unten in der kommenden Woche stieg am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 statt 25 Basispunkte sprunghaft auf 49 Prozent. Entsprechend ging es mit den Renditen am Anleihemarkt nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,1097 +0,2% 1,1076 1,1077 +0,5%

EUR/JPY 155,53 -0,3% 155,95 156,40 -0,1%

EUR/GBP 0,8435 -0,1% 0,8442 0,8434 -2,8%

GBP/USD 1,3156 +0,3% 1,3121 1,3135 +3,4%

USD/JPY 140,17 -0,4% 140,79 141,19 -0,5%

USD/KRW 1.321,97 -0,6% 1.330,51 1.330,03 +1,9%

USD/CNY 7,1051 +0,1% 7,0998 7,1025 +0,1%

USD/CNH 7,1017 +0,0% 7,1001 7,1037 +2,0%

USD/HKD 7,7962 -0,0% 7,7983 7,7992 -0,2%

AUD/USD 0,6726 +0,3% 0,6704 0,6717 -1,2%

NZD/USD 0,6174 +0,2% 0,6161 0,6180 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 58.516,25 -1,9% 59.649,30 57.907,85 +34,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab parallel zu den sinkenden US-Marktzinsen im US-Handel nach. Der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Im frühen Handel am Montag tendiert der Dollar weiter nach unten, zumal am Zinsterminmarkt mittlerweile mit knapper Mehrheit auf eine große Zinssenkung am Mittwoch durch die US-Notenbank gesetzt wird. Unter anderem kostet der Dollar nur noch knapp über 140 Yen. Das ist der niedrigste Stand seit Sommer 2023. Auch die japanische Notenbank wird diese Woche über die Zinsen entscheiden. Sie sieht sich zwar auf einem Zinserhöhungspfad, mit einer weiteren Erhöhung wird zunächst aber noch nicht gerechnet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,78 68,65 +0,2% +0,13 -3,1%

Brent/ICE 71,61 71,61 0% 0 -4,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise verteidigten im US-Handel ihre Erholungsgewinne der Vortage, ausgelöst von Förderausfällen durch den Wirbelsturm Francine im Golf von Mexiko und an der US-Küste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.589,30 2.577,99 +0,4% +11,31 +25,6%

Silber (Spot) 31,06 30,71 +1,2% +0,36 +30,7%

Platin (Spot) 1.002,95 998,87 +0,4% +4,08 +1,1%

Kupfer-Future 4,17 4,19 -0,4% -0,02 +5,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold profitierte von den sinkenden Marktzinsen und dem schwächeren Dollar. Die Feinunze verteuerte sich nach dem kräftigen Vortagesanstieg um weitere 0,9 Prozent bzw. 23 Dollar auf 2.582. Im Tages- und zugleich neuen Allzeithoch waren es 2.586 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

ROCHE/GENENTECH

Die Roche-Tochter Genentech hat von der US-Arzneimittelaufsicht FDA die Zulassung für ihre zweimal jährlich zu verabreichende subkutane Injektionsbehandlung für Patienten mit zwei Arten von Multipler Sklerose erhalten.

