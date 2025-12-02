Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Costco Wholesale ist das neueste und eines der größten Unternehmen, das die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Zölle verklagt. Ziel ist es, eine vollständige Rückerstattung zu sichern, sollte der US-Supreme Court die umfassenden Abgaben für illegal erklären. Costco, gemessen am Umsatz der drittgrößte Einzelhändler des Landes, hat mitgeteilt, man arbeite daran, die Kosten der Zölle zu kompensieren, und erhöhe selektiv die Produktpreise. Das Unternehmen teilte in der Einreichung beim Gericht nicht mit, wie viel es seit Beginn von Trumps zweiter Amtszeit an Zöllen gezahlt habe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine Datenveröffentlichungen angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.818,25 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.357,25 -0,1%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.579,70 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 49.291,83 -0,0%

Hang-Seng (Hongk.) 26.026,18 -0,0%

Shanghai-Comp. 3.895,53 -0,5%

Kospi (Seoul) 3.994,93 +1,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Überwiegend bewegen sich die Indizes nur wenig. Ausreißer nach oben ist der Kospi in Seoul mit einem Plus von 1,9 Prozent. Treiber ist die Bestätigung der US-Regierung, dass der allgemeine Zollsatz auf koreanische Importe rückwirkend ab dem 1. November auf 15 Prozent sinken wird. Dies gelte auch für Autimporte. Hyundai und Kia gewinnen über 4 Prozent, das Schwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.289,33 -0,9% -427,09 +12,2%

S&P-500 6.812,63 -0,5% -36,46 +16,4%

NASDAQ Comp 23.275,92 -0,4% -89,76 +21,0%

NASDAQ 100 25.342,85 -0,4% -92,04 +21,0%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd 0,68 Mrd

Gewinner 985 1.812

Verlierer 1.800 946

Unverändert 64 76

Schwächer - Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel, nachdem Dow-Jones, S&P-500 und der Nasdaq-Composite in der "Thanksgiving-Woche" jeweils um mehr als 3 Prozent zugelegt hatten. Leicht stützend wirkten zwischenzeitlich schwache US-Daten, weil sie die Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche untermauerten. Diese liegt aktuell bei 88 Prozent. Der "Black Friday", der wichtigste Einkaufstag des Jahres in den USA, lieferte wenig Kaufargumente für die Börse. Zwar deuteten erste Daten auf einen Anstieg der Umsätze um rund 4 Prozent auf Jahressicht hin, doch bereinigt um die noch immer hohe Inflation sah es weniger positiv aus. Bei den Einzelhändlern gewannen Walmart 1,0 Prozent und Amazon 0,3 Prozent. Ein erneuter Kursrutsch des Bitcoin belastete Titel mit Bezug zum Krtyptowährungsgeschäft. Coinbase Global gaben 4,8 Prozent ab, Strategy fielen um 3,3 Prozent und Robinhood Markets um 4,1 Prozent. Moderna büßten 6,9, Biontech 5,9 und Novavax 5,0 Prozent ein, nachdem der oberste Impfstoff-Beauftragte der US-Gesundheitsbehörde FDA strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe angekündigt hatte. Synopsys stiegen um 4,9 Prozent, gestützt von einer Investitikon von 2 Milliarden Dollar durch Nvidia. Nvidia gewannen 1,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Mit den Renditen ging es deutlicher aufwärts, besonders am langen Ende. Die Zehnjahresrendite erhöhte sich um 6,0 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Äußerungen des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda, die auf eine baldige Zinserhöhung hindeuteten, möglicherweise noch im laufenden Monat, sorgten weltweit dafür, dass es mit den Anleiherenditen nach oben ging.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:57 % YTD

EUR/USD 1,1607 -0,0 1,1609 1,1610 +12,0%

EUR/JPY 180,79 0,2 180,46 180,35 +11,2%

EUR/GBP 0,8786 -0,0 0,8787 0,8781 +5,9%

GBP/USD 1,3211 -0,0 1,3211 1,3222 +5,7%

USD/JPY 155,76 0,2 155,45 155,34 -0,7%

USD/KRW 1.468,40 -0,2 1.471,27 1.469,53 -0,5%

USD/CNY 7,0711 0,0 7,0691 7,0684 -2,1%

USD/CNH 7,0705 -0,0 7,0721 7,0674 -3,6%

USD/HKD 7,7877 -0,0 7,7882 7,7882 +0,2%

AUD/USD 0,6552 0,2 0,6541 0,6551 +5,8%

NZD/USD 0,5727 0,0 0,5726 0,5737 +2,4%

BTC/USD 87.083,30 0,6 86.603,20 86.562,75 -3,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben und zeigte sich im späten US-Handel wenig verändert. Laut Marktteilnehmern verdichteten sich Hinweise, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden wird. Hassett stehe der Trump-Regierung nahe und gelte als Befürworter niedrigerer Zinsen, weshalb der Dollar zunächst nachgegeben hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.207,05 4.232,20 -0,6% -25,15 +61,4%

Silber 56,99 57,975 -1,7% -0,98 +95,4%

Platin 1.417,06 1.430,49 -0,9% -13,43 +64,1%

Kupfer 5,15 5,22 -1,2% -0,06 +25,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Dollar-Schwäche und die Hassett-Spekulation stützten den Goldpreis, allerdings nur zwischenzeitlich.Zum Ende des US-Handels lag der Goldpreis kaum verändert bei 4.237 Dollar.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,43 59,32 +0,2% +0,11 -18,8%

Brent/ICE 63,21 63,17 +0,1% +0,04 -16,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Preise von Brent und WTI gewannen bis zu 1,7 Prozent. Als Preistreiber wurde auf ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Erdölindustrie verwiesen, aber auch Spekulationen über einen US-Militärschlag gegen das Ölförderland Venezuela kommen. US-Präsident Trump hatte Fluggesellschaften angewiesen, sie sollten den venezolanischen Luftraum als geschlossen betrachten. Angriffe auf Venezuela könnten die Ölexporte des Landes beeinträchtigen. Zudem hieß es, die Opec+ wolle die Fördermengen zunächst nicht weiter erhöhen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BARRICK MINING

Der Bergbaukonzern erwägt den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinen wertvollen nordamerikanischen Goldvorkommen.

BAYER

bekommt im Rechtsstreit um mögliche Krebsrisiken des Pesitizids Glyphosat Unterstützung von der US-Regierung. Der höchste Anwalt der Trump-Administration, unterstützt den Antrag des Pharma- und Agrarchemiekonzerns, die Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht vor dem Obersten Gerichtshof zu prüfen.

INTEL

will in Malaysia weiter investieren, um das Land als sein Zentrum für Montage- und Testverfahren zu etablieren. Bereits 2021 hatte Intel angekündigt, eine hochmoderne Chip-Verpackungsfabrik im Wert von 7 Milliarden US-Dollar in Malaysia zu errichten.

