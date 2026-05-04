Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan und China bleiben die Börsen geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA damit beginnen wollen, Handelsschiffe aus der Straße von Hormus zu leiten, wo sie seit Beginn des Iran-Krieges festsitzen. "Länder aus aller Welt... haben die Vereinigten Staaten gebeten, ihnen dabei zu helfen, ihre Schiffe zu befreien, die in der Straße von Hormus festsitzen", schrieb Trump auf Truth Social. "Zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen Ländern mitgeteilt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten Wasserstraßen herausleiten werden, damit sie ihre Geschäfte frei und ungehindert fortsetzen können." Details nannte er nicht. Der Iran warnte derweil, dass er derlei Maßnahmen nicht tatenlos hinnehmen werde.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Videospielehändler Gamestop bereitet ein Übernahmeangebot für Ebay vor. Gamestop, das zum Börsenschluss am Freitag einen Marktwert von rund 11 Milliarden Dollar hatte, habe im Vorfeld eines potenziellen Angebots stillschweigend einen Anteil an Ebay aufgebaut, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ebay ist um ein Vielfaches größer als Gamestop, mit einem Marktwert von rund 45 Milliarden Dollar. Das Vorhaben sei Teil eines kühnen Plans von Gamestop-CEO Ryan Cohen, den Einzelhändler in einen Giganten mit einem Wert von über 100 Milliarden Dollar zu verwandeln. Ebay stiegen am Freitag nachbörslich um über 10 Prozent, nachdem das Wall Street Journal über die Pläne von Gamestop berichtet hatte, während der Kurs von Gamestop um rund 5 Prozent zulegte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Auftragseingang Industrie März

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.271,75 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.946,50 +0,4

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.697,80 -0,4

Topix-500 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 5.093,54 +4,7

Shanghai-Composite Feiertag

Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.169,60 +1,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Klarer Ausreißer nach oben ist die Börse in Seoul, wo der Kospi einen Satz nach oben macht und auf einem Rekordhoch steht. Aber auch in Hongkong legt das Börsenbarometer kräftig zu. Für etwas Zuversicht sorgen laut Händlern Pläne von US-Präsident Donald Trump, in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran vor einem solchen Eingreifen. Bei den Ölpreisen sorgt die Trump-Ankündigung noch für keine Entlastung, Treiber an der technologielastigen Börse in Seoul sind starke Kursgewinne der Speicherchiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix, nachdem beide Unternehmen in der vergangenen Woche starke Quartalszahlen vorgelegt hatten. Für Unterstützung im Technologiesektor dürften auch die stark ausgefallenen Apple-Zahlen vom späten Donnerstag sorgen, auf den viele Aktien in Ostasien erst heute reagieren können. SK Hynix machen einen Satz um fast 12 Prozent nach oben, Samsung Electronics legen um 4,2 Prozent zu. In Hongkong verteuert sich die Chip-Aktie Hua Hong um 4,1 Prozent, für SMIC geht es um gut 3 Prozent nach oben. Marktteilnehmer in Hongkong sprechen von anhaltender Euphorie über Chinas KI-Potenzial. Xiaomi springen um fast 9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen bekannt gab, im April über 30.000 Elektrofahrzeuge verkauft zu haben - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat. In Sydney bremsen derweil Spekulationen, dass die australische Notenbank am Dienstag die Zinsen um weitere 25 Basispunkte anheben wird.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.499,27 -0,3 -152,87 49.652,14

S&P-500 7.230,12 +0,3 +21,11 7.209,01

NASDAQ Comp 25.114,44 +0,9 +222,13 24.892,31

NASDAQ 100 27.710,36 +0,9 +258,24 27.452,12

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 1,48 Mrd

Gewinner 1.335 2.201

Verlierer 1.381 566

unverändert 114 65

Etwas fester - Für Kauflaune und Allzeithochs sorgte der Geschäftsausweis von Apple, der Kurs stieg um 3,2 Prozent. Der iPhone-Hersteller hatte die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen. Gestützt wurden die US-Börsen auch von leicht gesunkenen Ölpreisen, die gleichwohl auf hohem Niveau verharrten. Positiv wurden Konjunkturdaten aufgenommen, die die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft manifestierten. Exxon Mobil gaben um 1 Prozent nach, Chevron um 1,4 Prozent. Handelseffekte hatten die Gewinne der beiden Mineralölkonzerne gedämpft, obwohl die Ergebnisse ansonsten die Markterwartungen übertrafen. Die Titel des Biotechnologieunternehmens Amgen ermäßigten sich nach dem Geschäftsausweis um 4,8 Prozent. Spirit Airlines steht offenbar kurz vor der Einstellung des Geschäftsbetriebs. Der Kurs brach um über 26 Prozent ein. Vom Schicksal von Spirit profitierte die Konkurrenz, weil der Wettbewerb abnehmen dürfte. Frontier Group stiegen um 10,5, JetBlue Airways um 4,4 Prozent. Auch Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines und United Airlines zogen an. Sandisk kletterten um 8,3 Prozent, der Flash-Speicher-Hersteller hatte starke Drittquartalszahlen vorgelegt. Atlassian haussierten um 29,5 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen übertroffen hatte. Die Gesellschaft hob zudem ihre Prognose an.

Donnerstag

Fest - Im Fokus standen Quartalsergebnisse meist starke Zahlen wichtiger Technologieunternehmen, während Konjunkturdaten in unterschiedliche Richtungen zeigten. Alphabet meldete einen Umsatzanstieg von 22 Prozent und einen Sprung des Nettogewinns um 81 Prozent. Die Aktie gewann 10 Prozent. Meta berichtete den größten vierteljährlichen Umsatzsprung seit fast fünf Jahren. Überschattet wurde dies aber davon, dass der Technologieriese noch mehr Geld in den Ausbau von KI-Rechenzentren investieren will. Meta sackten daher um 8,6 Prozent ab. Microsoft verloren 4 Prozent. Der Softwaregigant informierte über starkes Cloud-Wachstum und einen Anstieg der zahlenden KI-Abonnenten. Ähnlich wie bei Meta belasteten aber auch hier Investitionspläne. Bei Amazon waren Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gestiegen, die Aktie gewann 0,7 Prozent. Sehr gut kamen Zahlen und eine Neuigkeit des Chipherstellers Qualcomm (+15,1%) an. Qualcomm will in den lukrativen Markt für Rechenzentren einsteigen. Caterpillar stiegen um 9,9 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass die Nachfrage stark bleibe.

USA - ANLEIHEN

Freitag

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,89 +0,01 3,90 3,85

5 Jahre 4,03 +0,01 4,04 3,97

10 Jahre 4,39 -0,00 4,40 4,34

Die Renditen blieben auf erhöhtem Niveau. Der Präsident der Minneapolis Fed, Kashkari, und sein Amtskollege aus Cleveland, Hammack, äußerten ihre Sorge über die kriegsbedingte Inflation und begründen damit, warum sie sich gegen eine Kommunikation der Zentralbank ausgesprochen hatten, die eine Zinssenkung als wahrscheinlichsten nächsten Schritt andeute.

Donnerstag

2 Jahre 3,88 -0,05 3,95 3,87

5 Jahre 4,02 -0,04 4,08 4,01

10 Jahre 4,39 -0,03 4,44 4,38

Der Anleihemarkt reagierte auf dem jüngst gestiegenen Niveau entspannt auf die Konjunkturdaten, die Renditen sanken leicht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Do, 12:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1727 +0,1 1,1720 1,1709 -0,2

EUR/JPY 183,91 -0,1 184,07 185,41 -0,0

EUR/GBP 0,8629 NULL 0,8629 0,8662 -1,0

USD/JPY 156,79 -0,2 157,03 158,31 +0,1

USD/KRW 1.469,50 -0,1 1.470,84 1.474,23 +2,0

USD/CNY 6,8273 -0,2 6,8273 6,8260 -2,4

USD/CNH 6,8195 -0,2 6,8292 6,8283 -2,2

USD/HKD 7,8332 -0,0 7,8343 7,8339 +0,7

AUD/USD 0,7205 +0,0 0,7203 0,7154 +8,0

NZD/USD 0,5916 +0,3 0,5898 0,5860 +2,8

BTC/USD 80.044,80 +1,5 78.902,41 76.008,79 -8,7

Der Dollar legte am Freitag leicht zu - der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.593,89 -0,4 -19,73 4.613,62

Silber 75,21 -0,2 -0,13 75,34

Platin 1.996,25 +0,4 7,33 1.988,92

Beim Gold tat sich am Freitag im US-Handel wenig, der Preis sank um 0,3 Prozent.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,30 -0,6 -0,64 101,94

Brent/ICE 107,56 -0,6 -0,61 108,17

Die Ölpreise hielten sich klar im dreistelligen Bereich, nachdem sie am Vortag ein Hoch seit Ausbruch des Kriegs erreicht hatten, danach aber schnell wieder deutlicher zuurückgekommen waren. Das Fass der Rohölsorte Brent verbilligte sich um 1,9 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG, 20.00 UHR +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)