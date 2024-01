Die USA haben nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff im Irak einen pro-iranischen Kommandeur getötet. Das Führungsmitglied der Miliz Harakat al-Nudschaba sei an Angriffen auf US-Truppen beteiligt gewesen. Neben ihm sei noch ein weiteres Mitglied derselben Miliz getötet worden. Bei dem US-Luftangriff habe es sich um "Selbstverteidigung" gehandelt.

EXXON MOBIL

wird im vierten Quartal voraussichtlich Wertminderungen in Höhe von bis zu 2,6 Milliarden Dollar verbuchen, die hauptsächlich auf stillgelegte Anlagen in Kalifornien zurückzuführen sind. Exxon rechnet außerdem mit einem negativen Effekt auf die Upstream-Erträge in Höhe von 400 bis 800 Millionen Dollar aufgrund von Preisänderungen bei Flüssigkeiten. Es wird zugleich erwartet, dass Änderungen der Gaspreise einen positiven Effekt von 400 bis 800 Millionen Dollar auf die Erträge im Upstream-Bereich haben werden.

===

