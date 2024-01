Die südkoreanische Notenbank hat wie mehrheitlich erwartet den Leitzins unverändert bei 3,50 Prozent gelassen.

USA - Geldpolitik

Laut John Williams, Präsident der New Yorker Fed, müssen die Zinsen wahrscheinlich "für einige Zeit" hoch bleiben, bis die US-Währungshüter zuversichtlich sind, dass die Inflationsrate wieder auf 2 Prozent zurückkehrt. Williams gilt als enger Verbündeter des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Er verwies zugleich auf große Fortschritte bei der Abschwächung der Inflation.

USA - Politik

Wenige Tage vor Beginn der Präsidentschaftsvorwahlen der US-Republikaner hat der Bewerber Chris Christie das Handtuch geworfen. Der frühere Gouverneur des Bundesstaates New Jersey und scharfe Kritiker von Ex-Präsident Donald Trump sieht keine Chance für eine Nominierung durch seine Partei.

ROTES MEER

Der UN-Sicherheitsrat hat ein sofortiges Ende der Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer gefordert. Eine entsprechende von Japan und den USA eingebrachte Resolution wurde am Mittwoch in New York mit elf Ja-Stimmen und ohne Gegenstimme angenommen. Vier Staaten - Russland, China, Algerien und Mosambik - enthielten sich.

AMAZON

wird Hunderte von Arbeitsplätzen in seinen Film- und Fernsehstudios sowie bei seinem Videospiel-Streaming-Unternehmen Twitch streichen, wie Mike Hopkins, Senior Vice President von Amazons Prime Video und MGM Studios, in einem Memo an die Mitarbeiter ankündigte.

X

Der Kurzbotschaftendienst hat unter seinem Besitzer Elon Musk weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter entlassen, die für die Moderation von Inhalten und gegen die Verbreitung von Hassrede zuständig waren, wie die die australische Behörde für Onlinesicherheit mitteilte.

