Der Autobauer hat im dritten Geschäftsquartal seinen Nettogewinn gesteigert, nachdem er von einer starken Nachfrage und der nachlassenden Halbleiterknappheit profitiert hatte. Die Japaner hoben ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr per Ende März an. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten bis zum 31. Dezember gegenüber dem Vorjahr um 87 Prozent auf 1,358 Billionen Yen (8,5 Milliarden Euro). Für das im März endende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des Nettogewinns um 84 Prozent auf 4,500 Billionen Yen, während es zuvor von einem Anstieg um 61 Prozent ausgegangen war.

February 06, 2024 01:44 ET (06:44 GMT)