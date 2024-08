Die Jahresrate der Verbraucherpreise lag im Juli bei 2,4 Prozent. Ökonomen hatten 2,5 Prozent geschätzt. Die Kernrate ging auf 2,5 von 2,9 Prozent im Juni zurück.

baut seine Partnerschaften mit Unternehmen für selbstfahrende Autos aus. Der Fahrdienstvermittler kündigte an, dass Kunden in den USA ab 2025 die Möglichkeit haben werden, in einem autonomen Fahrzeug von Cruise von General Motors zu fahren. Ein ähnliches Angebot gibt es bereits seit letztem Jahr mit Autos des Konkurrenten Waymo in Phoenix.

