USA - Politik

Donald Trump scheint ein weiteres TV-Duell mit Kamala Harris definitiv auszuschließen. Nachdem er tags zuvor nach dem ersten Aufeinandertreffen in Philadelphia gemischte Signale gesendet hatte, schrieb er nun am Donnerstag in Großbuchstaben in den sozialen Medien: "Kamala sollte sich auf das konzentrieren, was sie in den letzten fast vier Jahren hätte tun sollen", und weiter: "Es wird keine dritte Debatte geben!"

BOEING

In Seattle haben die Mitarbeiter der größten Gewerkschaft bei Boeing mit überwältigender Mehrheit für einen Streik gestimmt, was zu einem Produktionsstopp der meistverkauften Flugzeuge führt. Tausende von Maschinenbauern, die Boeings 737-, 777- und 767-Jets bauen, werden ihre Arbeit laut Arbeitnehmervertretern kurz nach Mitternacht am Freitag niederlegen. Zuvor hatten sie einen zwischen den Gewerkschaftsführern und der Boeing-Führung ausgehandelten Tarifvertrag abgelehnt. Dieser hatte Lohnerhöhungen von 25 Prozent über vier Jahre vorgesehen.

MIDEA / IPO

Der chinesische Haushaltsgerätehersteller Midea wird bei seinem Börsengang in Hongkong fast 4 Milliarden US-Dollar erlösen. Das Unternehmen setzte den Emissionspreis am oberen Ende der zuvor genannten Spanne fest, womit das IPO zum bisher größten des Jahres 2024 am dortigen Handelsplatz wird. Die neuen Aktien werden zu 54,80 Hongkong-Dollar ausgegeben, umgerechnet 7,02 US-Dollar, wie aus dem Term Sheet hervorgeht, das dem Wall Street Journal vorliegt. Die Midea-Aktie wird ab Dienstag nächster Woche in Hongkong gehandelt.

ORACLE

hat auf dem Analystentag dank der andauernd starken Nachfrage im Cloud-Bereich eine positive langfristige Wachstumsprognose abgegeben und die Umsatzerwartung für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 erhöht.

