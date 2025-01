Die Wirtschaftstätigkeit hat in den meisten Teilen der USA Ende November und im Dezember leicht bis mäßig zugenommen. Die Verbraucherausgaben stiegen mäßig, wobei die meisten Bezirke ein starkes Weihnachtsgeschäft meldeten, das die Erwartungen übertraf, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank hervorgeht. Die Fahrzeugverkäufe legten leicht zu, die Bautätigkeit ging insgesamt zurück, wobei mehrere Distrikte angaben, dass hohe Material- und Finanzierungskosten das Wachstum belasteten. Das verarbeitende Gewerbe war per Saldo leicht rückläufig. Die Beschäftigung stieg per Saldo, wobei sechs Distrikte einen leichten Anstieg und sechs keine Veränderung meldeten.

ISRAEL

Israel und die militant-islamistische Hamas haben sich nach Angaben von Vermittler Katar auf eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln geeinigt. Die Vereinbarung sieht offenbar drei Phasen vor. Die erste Phase soll sechs Wochen dauern. In dieser Zeit gilt eine Waffenruhe, in der sich das israelische Militär schrittweise aus dem Zentrum des Gazastreifens zurückziehen soll. Die aus dem Norden in den Süden des Küstengebiets vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser sollen zurückkehren. In der ersten Phase soll die Hamas außerdem 33 Geiseln freilassen, Israel bis zum Ende der ersten Phase alle seit dem 7. Oktober 2023 inhaftierten palästinensischen Frauen und Kinder unter 19 Jahren aus der Haft entlassen..

RIO TINTO

hat 2024 etwas weniger Eisenerz für die Stahlerzeugung produziert und ausgeliefert, dafür aber mehr Kupfer und Bauxit abgebaut und mehr Aluminium hergestellt. Im vergangenen Jahr wurden 328,0 Millionen Tonnen Eisenerz in den Minen in der Pilbara-Region produziert und 328,6 Millionen Tonnen ausgeliefert. Beides ist im Vergleich zu 2023 um 1 Prozent gesunken. Rio Tinto hatte zuvor eine jährliche Lieferung zwischen 323 Millionen und 338 Millionen Tonnen geschätzt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2025 01:45 ET (06:45 GMT)