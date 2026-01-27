Die chinesische Industrie hat im Dezember von einem Wachstum in den Bereichen Ausrüstung und Hightech profitiert. Die Industriegewinne stiegen um 5,3 Prozent, nachdem sie im November um 13,1 Prozent gesunken waren, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Im Gesamtjahr stiegen die Industriegewinne um 0,6 Prozent nach einem Rückgang um 3,3 Prozent 2024.

MICRON

baut seine Fertigungskapazitäten in Singapur aus. Wie der US-Chipkonzern mitteilte, investiert er über die nächsten zehn Jahre gut 24 Milliarden US-Dollar in die Ausweitung seines Werks in dem Stadtstaat. Er reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Speicherchips.

NETFLIX / WARNER

Der Kartellausschuss des US-Senats hat sich mit Bedenken wegen der geplanten Übernahme der Film- und Fernsehstudios und des Streamingdienstes HBO Max von Warner Bros. durch Netflix gemeldet. In einem Brief an die Chefs von Netflix und Warner Discovery schrieb der republikanische Ausschuss-Vorsitzende Mike Lee, der Deal scheine "wahrscheinlich ernste kartellrechtliche Fragen aufzuwerfen, einschließlich des Risikos einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf den Streaming-Märkten".

NIKE

treibt die Automation in seinen US-Distributionszentren im Rahmen seiner Turnaround-Strategie voran. In diesem Zusammenhang trennt sich der Sportartikelhersteller in den USA von 775 Mitarbeitern. Vor allem betroffen sind die Zentren in Tennessee und Mississippi. Nike beschäftigt weltweit rund 77.800 Mitarbeiter.

January 27, 2026 01:45 ET (06:45 GMT)