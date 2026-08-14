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14.08.2026 07:52:43
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
US-Präsident Trump hat eine Reihe von Zöllen angekündigt, um der Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Importe von Drohnen und deren Komponenten zu begegnen. Laut der am Donnerstag verkündeten Proklamation sind die Zölle nach der Leistungsfähigkeit der Drohnen und ihrem Herkunftsort gestaffelt. Größere Drohnen, die über militärisch sensible Fähigkeiten wie Wärmebildtechnik verfügen, unterliegen zusammen mit bestimmten kritischen Komponenten einem Wertzoll von 100 Prozent. Für kleinere Drohnen und Komponenten ohne die gleichen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit wird eine Abgabe von 25 Prozent erhoben. Auf Produkte aus der Europäischen Union, Japan, Liechtenstein, Südkorea, der Schweiz und Taiwan wird ein Zoll von 15 Prozent erhoben. Auf Drohnen aus dem Vereinigten Königreich wird ein Zoll von 10 Prozent erhoben, unter der Bedingung, dass im Wesentlichen die gesamte Hardware, Software und Technologie aus diesen Ländern und den USA stammt.
PONY AI / UBER
Das chinesische Selbstfahr-Startup Pony AI und der US-Fahrdienstvermittler Uber bauen ihre Partnerschaft aus. Sie wollen in Europa mehr als 2.000 Robotaxis auf die Straßen bringen.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)
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