MorphoSys-Aktie schießt hoch: MorphoSys bündelt mit Incyte ihre Kräfte bei Tafasitamab

Man habe mit Incyte einen globalen Kollaborations- und Lizenzvertrag unterzeichnet, teilte die im TecDAX-gelistete MorphoSys mit. Demnach bekommt MorphoSys eine Vorauszahlung von 750 Millionen Dollar. Zudem wird Incyte 150 Millionen Dollar in neuen American Depositary Shares (ADS) von MorphoSys investieren.

Beim Erreichen bestimmter entwicklungsbezogener, regulatorischer und vermarktungsbezogener Meilensteine seien Zahlungen von bis zu 1,1 Milliarden Dollar möglich, so MorphoSys weiter. MorphoSys und Incyte wollen Tafasitamab in den USA gemeinsam vermarkten. Dabei wird MorphoSys die Vermarktungsstrategie bestimmen und alle Umsatzerlöse aus Produktverkäufen von Tafasitamab verbuchen. Außerhalb der USA erhält Incyte dann die exklusive Vermarktungsrecht und kann alle Umsatzerlöse aus Produktverkäufen verrechnen. Allerdings wird Incyte an MorphoSys Lizenzgebühren für die Verkäufe außerhalb der USA zahlen.

Des Weiteren wollen sich beide Firmen die Entwicklungskosten für die weltweiten und die USA-spezifischen klinischen Studien im Verhältnis 55 Prozent (Incyte) und 45 Prozent MorphoSys teilen. Incyte wird die zukünftigen Entwicklungskosten für klinische Studien in Ländern außerhalb der USA vollständig übernehmen. Tafasitamab ist MorphoSys anti-CD19-Antikörper, der sich derzeit in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) befindet.

So reagiert die MorphoSys-Aktie

Diese Nachricht hat am Montag im vorbörslichen Handel auf Tradegate für Kurseuphorie gesorgt.

Der MorphoSys-Kurs schnellte daraufhin auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um mehr als zehn Prozent nach oben auf zuletzt 150,10 Euro. Sollte das Niveau im Xetra-Handel erreicht werden, würde das ein Rekordhoch bedeuten. Dieses liegt bisher bereinigt um Kapitalerhöhungen und Aktiensplits bei 148,15 Euro.

MorphoSys habe wie von vielen Börsianern erhofft den "Big Player" für die weltweite Vermarktung des Hoffnungsträgers MOR208 gefunden, sagte ein Händler. "Und das sogar früher als von vielen erwartet". Der wohl wichtigste Katalysator für den Aktienkurs seit nun also eingetreten, was die starke vorbörsliche Reaktion belege.

