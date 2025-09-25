25.09.2025 21:06:15

Mortgage Rates Inch Up

(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, gained this week after several weeks of drop, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).

The 30-year FRM averaged 6.30% as of September 25, 2025, up from last week when it averaged 6.26%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.08%.

The 15-year FRM averaged 5.49%, up from last week when it averaged 5.41%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 5.16%.

"Following several weeks of decline, mortgage rates inched up this week," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "Housing market activity continues to hold up with purchase and refinance applications increasing by 18% and 42%, respectively, compared to the same time last year."

