Freddie Mac Aktie

Freddie Mac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876872 / ISIN: US3134003017

20.11.2025 20:33:11

Mortgage Rates Up Slightly

(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, rose slightly from last week, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).

The 30-year FRM averaged 6.26% as of November 20, 2025, up from last week when it averaged 6.24%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.84%.

The 15-year FRM averaged 5.54%, up from last week when it averaged 5.49%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 6.02%.

"Mortgage rates have been shifting within a narrow ten-basis point range over the last month. This rate stability is a positive sign for both buyers and sellers, as it helps provide greater certainty in the housing market," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist.

