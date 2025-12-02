Moskau: Gespräche mit US-Unterhändlern haben begonnen

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass in Moskau den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. An dem Treffen zu einem möglichen Ende des Ukraine-Kriegs nimmt demnach auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump teil, Jared Kushner.

Beide waren auch schon an Gesprächen zwischen einer ukrainischen und einer US-Delegation am Sonntag in Florida und zuvor bei Verhandlungen in Genf beteiligt. Während Witkoff bereits zum sechsten Mal für Gespräche mit Putin in Russland ist, ist es für Kushner die erste Verhandlung mit dem Kremlchef.

Zuletzt ist erneut Bewegung in das Ringen um ein Ende des seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine gekommen. Hintergrund ist ein amerikanischer 28-Punkte-Plan, den Beobachter jedoch als "russische Wunschliste" kritisierten. Europäer und Ukrainer verhandelten den Plan mit US-Vertretern nach. Nach dem jüngsten Treffen in Florida am Sonntag sprachen Washington und Kiew von Fortschritten. Allerdings hieß es auch, dass noch viel Arbeit vor den einzelnen Parteien liege./ksr/DP/mis