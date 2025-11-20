mPay: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

mPay stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,3 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 39,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at