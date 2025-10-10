Millrose Properties Aktie
WKN DE: A40YUR / ISIN: US6011371027
|
10.10.2025 19:03:35
MRP Stock Declines 5% Amid Lennar Exchange Offer
(RTTNews) - Millrose Properties Inc. (MRP) fell 5.51% to $30.6, down $1.78 for the day. The stock opened at $31.69, reached a high of $32.79, and a low of $31.59, compared with the previous close of $32.39.
The decline follows Lennar Corporation's announcement of an exchange offer involving Millrose Properties shares.
Over the past 52 weeks, MRP has traded between $21.02 and $36.00 on the NYSE.
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Millrose Properties öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|Millrose Properties Inc When Issued
|30,56
|-5,65%
