MS Holdings Aktie
WKN DE: A2QDJ2 / ISIN: SG1AE1000007
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09.06.2026 16:09:00
MS-Office-Alternative: Öffentliche Beta von SoftMaker Office 2026 gestartet
Seit heute kann man die neue Version des deutschen Office-Pakets von SoftMaker kostenlos herunterladen und bis Ende Juli ausprobieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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