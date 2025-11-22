MSM Corporation International Aktie
ISIN: AU0000012916
|
22.11.2025 17:51:02
MSM Director Buys 6,666 Shares. Is That a Good Sign for Manufacturing?
Philip Peller, director at MSC Industrial Direct Co. Inc. (NYSE:MSM), reported the acquisition of 6,666 Class A shares in a transaction dated Nov. 13, 2025, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($90.14); post-transaction value based on Nov. 13, 2025 market close ($89.50).* 1-year price change calculated using Nov. 13th, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MSM Corporation International Ltd Registered Shs Issue 18mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu MSM Corporation International Ltd Registered Shs Issue 18mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.