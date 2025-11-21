|
MSP Recovery A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MSP Recovery A hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 132,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -220,500 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 94,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
