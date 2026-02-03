Mueller Industries Aktie
WKN: 887240 / ISIN: US6247561029
|
03.02.2026 13:14:24
Mueller Industries Q4 Income Advances
(RTTNews) - Mueller Industries (MLI) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $153.712 million, or $1.38 per share. This compares with $137.652 million, or $1.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.2% to $962.385 million from $923.536 million last year.
Mueller Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $153.712 Mln. vs. $137.652 Mln. last year. -EPS: $1.38 vs. $1.21 last year. -Revenue: $962.385 Mln vs. $923.536 Mln last year.
This increase in fourth-quarter revenue reflects higher net selling prices as a result of increased raw material costs.
MLI was down by 0.83% at $138 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.
