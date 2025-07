München, Berlin, Rostock: Wo das Wohnen besonders teuer ist

BERLIN (dpa-AFX) - Günstiges Wohnen auf dem Land, teure Metropolen: Am deutschen Immobilienmarkt herrscht ein riesiges Gefälle - doch gemessen an den regionalen Einkommen zählen auch mittelgroße Städte wie Lübeck, Rostock und Regensburg zu den kostspieligsten Wohnorten. Das zeigt der Wohnatlas von Postbank und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI), in dem für die 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte die Miet- und Kaufkosten mit den regionalen Einkommen verglichen wurden.

Demnach mussten Käufer 2024 für eine 70-Quadratmeter-Wohnung im Bestand 18,3 Prozent des durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommens für die Kreditfinanzierung aufwenden. Während die Preise für Wohnungen etwas gefallen seien, spürten Mieter eine gestiegene Belastung, so die Postbank: Sie mussten laut der Angaben im Mittel 14,1 Prozent des Haushaltseinkommens für die Nettokaltmiete solch einer Wohnung aufwenden - nach 13,9 Prozent 2023.

Berlin genauso teuer wie München

25 Prozent der Haushalte leben demnach in einer von 56 Regionen mit sehr hohen Kaufpreisen. Ganz vorn steht München, wo 43,6 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens von geschätzt 71.534 Euro für die Kreditfinanzierung draufgehen. Berlin landet mit 43,3 Prozent fast gleichauf - dort sind zwar die Kaufpreise im Schnitt niedriger, aber auch das mittlere Einkommen, das laut Postbank 2024 bei 48.257 Euro lag. Bei der Mietbelastung stehe Berlin sogar vor München (27,1 vs. 25,5 Prozent).

In den Top 10 der teuersten Wohnorte folgen Hamburg und Frankfurt. Danach kommen die Universitätsstädte Heidelberg und Freiburg sowie Potsdam, wo Wohnungskäufer 2024 rund 35 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens für die Finanzierung aufwenden mussten. In Regensburg, Lübeck und Rostock sind es immer noch über 30 Prozent für den Kauf und rund ein Fünftel, das für die Miete ausgegeben werden muss - wegen relativ niedriger Einkommen.

Wo die billigsten Wohnorte liegen

Den sehr teuren Wohnorten stehen viele günstige Regionen in Deutschland gegenüber, wo laut Postbank 23 Prozent der Haushalte leben. Darunter sind weite Teile von Nord- und Ostdeutschland, Teile von Nordrhein-Westfalen, das westliche Rheinland-Pfalz und Teile des Schwarzwalds und des Bayerischen Walds. In 130 Landkreisen und kreisfreien Städten reichten weniger als 15 Prozent des durchschnittlichen verfügbaren Haushaltseinkommens vor Ort, um den Kredit für eine 70-Quadratmeter-Bestandswohnung zu bedienen./als/DP/jha