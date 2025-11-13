Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,48 EUR gegenüber 7,02 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,86 Milliarden EUR – ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,72 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 14,81 EUR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 15,62 Milliarden EUR erwartet.

